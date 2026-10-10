Ucrania ha llevado a cabo un ataque nocturno contra una terminal petrolera en la región de Rostov, al sur de Rusia. Este incidente se produce poco después de que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, alcanzaran un acuerdo para el suministro de diésel. Según informaron las autoridades y medios independientes, el ataque ha provocado un incendio en la terminal Yug Rusí, encargada del almacenamiento y bombeo de combustible de la refinería Neftezhájinsk.

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Durante el ataque, fueron derribados más de cien drones y se dañó un puente ferroviario, según informó el gobernador local, Yuri Slúsar, a través de la red de mensajería rusa MAX. El tránsito de trenes fue interrumpido en ambas direcciones mientras se verificaba la información sobre posibles víctimas. Los servicios de emergencias se encuentran trabajando en el lugar.

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Daños y heridos en Rostov

El gobernador Slúsar informó que seis personas resultaron heridas y varios edificios y casas particulares sufrieron daños. Además, se desató un incendio en un edificio en construcción en la localidad de Batáisk. En el mar de Azov, dos buques fueron atacados, aunque no se reportaron víctimas.

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El ataque a la instalación petrolera se produjo horas después de que Trump y Putin acordaran que Rusia suministrará petróleo y derivados a los mercados estadounidense y mundial para reducir los precios del diésel. Trump anunció en su red Truth Social que Rusia entregará más de 300.000 toneladas de combustible diésel de inmediato, otras 500.000 toneladas en noviembre y 1.000.000 de toneladas posteriormente.

Reacciones y contexto internacional

El acuerdo entre Trump y Putin llega en un momento de preocupación en la Casa Blanca y el Partido Republicano debido a las encuestas que favorecen a los demócratas de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. El alto precio de la gasolina y las dificultades económicas han generado malestar ciudadano.

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Por otro lado, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó el acuerdo entre Moscú y Washington de «injusto» e «impropio de un aliado», ya que permite a Rusia exportar diésel en lugar de incrementar las sanciones por la guerra en Ucrania. Rusia ha enfrentado un déficit de combustible debido a los ataques ucranianos contra sus refinerías.

En otro incidente, al menos cuatro civiles murieron y otros cuatro resultaron heridos en un ataque con bombas de las Fuerzas Armadas rusas sobre la ciudad de Zaporiyia. Un edificio residencial de cinco pisos fue afectado, y las autoridades regionales han alertado de posibles personas desaparecidas. Los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda en la zona.