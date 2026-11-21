Ucrania se encuentra en un momento crítico en sus negociaciones de paz con Rusia, enfrentando desafíos significativos mientras la guerra continúa y los ataques persisten. Kiev ha intensificado su ofensiva sobre Crimea, y en el ámbito de las negociaciones, se destacan tres elementos clave: el contenido de las negociaciones, el papel de Europa y la posibilidad de un acuerdo antes de fin de año.

Lee tambien: Comienza la cumbre entre Trump, Xi Jinping y Putin en China con el fin de la guerra en Ucrania y el control nuclear en la agenda

Expertos señalan que no se han logrado grandes avances en las negociaciones y sugieren que Europa debería tener un representante único en la mesa, en lugar del grupo de cinco países acordado para dialogar con Putin. La desconfianza hacia Moscú sigue siendo un obstáculo importante para un acuerdo rápido.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Encuentros internacionales y tensiones

Recientemente, el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió con Donald Trump y Xi Jinping en Shenzhen, generando inquietud en Ucrania y Europa. Durante el encuentro, Trump se comprometió a negociar sobre el arsenal nuclear, mientras que Putin afirmó que las tres potencias desean el fin de la guerra con Kiev. Sin embargo, el encuentro apenas abordó la guerra en Ucrania.

Lee tambien: Ucrania golpea el puente de Crimea con misiles de fabricación propia y derrumba parte de su tramo central

En una reunión de la Coalición de Voluntarios, los 40 socios de Ucrania respaldaron a Zelenski, con Merz criticando el formato de Yalta y Macron sugiriendo reabrir la opción de que Ucrania se una a la OTAN. Estas posturas buscan contrarrestar las posiciones de Putin y Washington.

Perspectivas de las negociaciones

Dmytro Korniienko, director del instituto RESURGAM, describe las negociaciones en Abu Dabi como técnicas, con Ucrania buscando mantener comunicación con la Administración Trump. Rusia, por su parte, busca la capitulación de Ucrania y utiliza las negociaciones para avanzar en sus objetivos.

Korniienko señala que el único resultado constructivo ha sido el intercambio de prisioneros de guerra. Además, critica el papel de Europa en las negociaciones, sugiriendo que debería tener un representante único y estar presente en todas las fases del proceso. La seguridad de Ucrania, según Korniienko, está ligada a la capacidad negociadora de Europa.