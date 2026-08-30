El 30 de agosto de 1961 Ladislao Kubala anunció su retirada como futbolista.

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Un día como hoy recopilamos cinco efemérides que han dejado huella en el siglo XX y XXI.

Ceuta ocupa 18,5 km².

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1961: Ladislao Kubala se retira como jugador

En España, Ladislao Kubala hizo pública su retirada el 30 de agosto de 1961. Kubala sigue asociado a una etapa definida por su capacidad técnica y un fútbol ofensivo que dejó marca en el FC Barcelona y en la selección española. Su adiós cerró una trayectoria relevante a nivel continental y coincidió con la renovación táctica que vivía el balompié europeo en los años sesenta.

1945: México reconoce al Gobierno español en el exilio

El 30 de agosto de 1945 el Gobierno mexicano reconoció al Gobierno de la República Española en el exilio, una decisión enmarcada en la reorganización diplomática posterior a la Segunda Guerra Mundial. El gesto tuvo repercusiones simbólicas para las instituciones republicanas desplazadas por la dictadura franquista.

1981: atentado en Teherán contra el PRI y cambio de liderazgo

El 30 de agosto de 1981 un atentado en Teherán golpeó la sede del Partido Republicano Islámico (PRI). En el ataque fallecieron el presidente Mohammad Ali Rajai, el primer ministro Mohamad Bahonar y otros seis funcionarios. La matanza precipitó un relevo en la cúpula: Ali Jamenei, entonces secretario general del partido, fue elegido presidente semanas después. El suceso mostró cómo las crisis internas pueden reconfigurar el poder de forma inmediata en contextos de alta polarización política.

1994: José José lanza “Grandeza mexicana”

El 30 de agosto de 1994 el cantante mexicano José José publicó su 28.º álbum de estudio, titulado Grandeza mexicana, producido por el compositor Manuel Alejandro. El disco unió repertorio tradicional y arreglos pensados para el mercado de la balada y el pop latino.

2021: Estados Unidos pone fin a la guerra más larga en Afganistán

El 30 de agosto de 2021 Estados Unidos retiró a sus últimos soldados de Afganistán, cerrando una presencia militar de casi 20 años iniciada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La salida marcó el fin oficial de la intervención estadounidense y desencadenó consecuencias políticas y humanitarias que se hicieron patentes en los meses siguientes. En España, la retirada abrió además el debate sobre la atención a las personas evacuadas y las responsabilidades de los estados aliados.

Además: un dato de alcance global en la ONU

Ese mismo 30 de agosto, la ONU confirmó la erradicación de la gasolina con plomo a nivel mundial, un avance ligado a mejoras en salud pública por la reducción de la exposición a ese contaminante.

Cierre

El 30 de agosto reúne episodios de deporte, diplomacia, violencia política, cultura y cambios ambientales: cinco fechas que, desde ámbitos distintos, contribuyen a la memoria pública.

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