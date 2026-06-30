Francia se mide a Suecia en el estreno de las eliminatorias de dieciseisavos de final, en una jornada donde también juegan la Noruega de Haaland frente a Costa de Marfil y la anfitriona México contra Ecuador

La Copa del Mundo de fútbol 2026 continúa con el desarrollo de su fase decisiva en la ronda de dieciseisavos de final. Tras una intensa jornada de eliminatorias disputada este lunes, el calendario del torneo ofrece para este martes, 30 de junio, tres nuevos compromisos de gran interés internacional. Entre los principales atractivos del día destaca el debut en el cuadro definitivo de la selección de Francia, actual subcampeona del mundo, así como la participación de la coanfitriona México y el duelo del combinado noruego liderado por Erling Haaland.

El cuadro de las eliminatorias directas del Mundial 2026 avanza sin tregua tras los intensos encuentros vividos en la jornada de ayer. Para este martes, el menú futbolístico se abre a las 19:00 horas (horario peninsular español) con el enfrentamiento entre Costa de Marfil y Noruega. El equipo escandinavo, capitaneado en ataque por el delantero Haaland, afronta un exigente compromiso ante el potencial físico del bloque marfileño por una plaza en los octavos de final. Este choque se podrá seguir en directo en España a través de la plataforma DAZN Mundial.

El plato fuerte de la jornada televisiva llegará en el horario estelar de las 23:00 horas con el enfrentamiento entre Francia y Suecia. El conjunto galo, que ostenta la condición de vigente subcampeón y se perfila como uno de los máximos aspirantes a alzarse con el título gracias al potencial de su línea ofensiva, inicia su andadura en la fase de vida o muerte frente a una siempre competitiva selección sueca. Este encuentro se emitirá en abierto para todo el territorio nacional a través de La 1 de Televisión Española (TVE), además de estar disponible en la opción de pago de DAZN Mundial.

La actividad de este martes se cerrará ya en la madrugada española, concretamente a las 03:00 horas, con el partido que medirá a México frente a Ecuador. El combinado mexicano, que ejerce como una de las selecciones anfitrionas de la cita mundialista, buscará hacer valer el factor campo para superar la ronda ante el cuadro ecuatoriano y prolongar su trayectoria histórica en el torneo. La retransmisión de este último duelo de dieciseisavos correrá a cargo de DAZN Mundial.

Con estos tres emparejamientos se da continuidad a los resultados registrados el lunes 29 de junio, una jornada que dejó la clasificación de Brasil tras imponerse por un ajustado 2-1 a Japón gracias a los goles de Casemiro y Martinelli, que neutralizaron el tanto previo de Sano. Por su parte, los otros dos billetes del lunes se definieron en la tanda de penaltis tras sendos empates a un gol en el tiempo reglamentario: Paraguay dio la sorpresa al apear a Alemania por 4-3 en las penas máximas (con goles de Enciso y Havertz en el partido), mientras que Marruecos hizo lo propio ante Holanda al vencer por 3-2 desde los once metros tras el 1-1 firmado por Issa Diop y Gakpo.