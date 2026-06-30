La emisión de la ficción de época de La 1 se reduce esta semana debido al Mundial de fútbol, mientras la Salcedo arremete contra Mercedes por la falta de aviso a su aliado en la diócesis

La programación habitual de las tardes de La 1 de Televisión Española vuelve a verse alterada de forma considerable debido a las retransmisiones del Mundial de fútbol. Esta circunstancia afecta directamente a las producciones de época de Bambú Producciones, ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’, cuyas emisiones se reducirán a tan solo dos entregas durante esta semana. De este modo, los seguidores de ambas ficciones únicamente podrán seguir el desarrollo de las tramas el martes 30 de junio y el viernes 3 de julio, desapareciendo de la parrilla los tres días restantes. En el capítulo 441 de ‘Valle Salvaje’, que se emite este martes, don Hernando se muestra implacable en sus decisiones familiares y judiciales, exigiendo la máxima sanción para Victoria tras los últimos acontecimientos en la colonia.

El devenir de los acontecimientos en ‘Valle Salvaje’ retoma la atención de los espectadores tras los hechos acontecidos en el último episodio emitido el pasado viernes 26 de junio. En dicha entrega, se evidenció cómo Braulio se sentía cada vez más inseguro respecto a su relación con Manuela, al tiempo que don Hernando solicitaba formalmente a su hija que permaneciera en el Valle. Por otro lado, Alejo propuso a Braulio un nuevo plan de conquista, mientras que Luisa, Bárbara y Leonor realizaron el alarmante descubrimiento de que Rosalía había desaparecido llevándose a la niña.

En el episodio 441 que se emite este martes 30 de junio, la presión sobre el entorno de los Gálvez de Aguirre aumenta de forma notable. Enriqueta no duda en presionar a Braulio con el objetivo de que agilice la conquista de Manuela lo antes posible. Sin embargo, el joven Gálvez de Aguirre continúa sin encontrar fortuna en sus intentos de aproximación hacia la hija de don Hernando, consolidando la inseguridad que arrastraba en las jornadas previas.

Por otra parte, la situación de Victoria se vuelve cada vez más comprometida tras haber sufrido una humillación pública. Lejos de amedrentarse, la Salcedo arremete con dureza contra Mercedes, a quien reprocha formalmente no haber alertado a su aliado dentro de la diócesis sobre los peligros que corría. Ante este cruce de acusaciones, Dámaso interviene de manera directa para señalar a don Hernando como el verdadero culpable de la situación actual, abriendo la incógnita de si sus argumentos lograrán convencer a la antigua duquesa de Valle Salvaje.

Finalmente, la posición de las autoridades locales se endurece de forma definitiva. Don Hernando, mostrando una actitud totalmente implacable, traslada a Aurelio su petición formal de aplicar el castigo máximo para Victoria. Esta determinación confirma que las dificultades y el sufrimiento de la antigua duquesa de la colonia están lejos de concluir en las próximas entregas de la producción de Televisión Española.