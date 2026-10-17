CEUTA — Un equipo especializado de buzos ha comenzado las inspecciones subacuáticas e informes técnicos previos para llevar a cabo la ampliación del espigón del Tarajal, en la frontera que separa Ceuta de Marruecos. Los trabajos tienen como objetivo principal reforzarlas infraestructuras de contención en el mar e impedir la entrada de migrantes a nado bordeando la escollera o de forma sumergida.

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El proyecto, iniciado con estudios técnico-económicos y de viabilidad desde el pasado mes de agosto, contempla un desarrollo en dos fases diferenciadas:

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Primera fase: Consistirá en la extensión de 15 metros lineales mar adentro dividida en tres tramos. A esta infraestructura se sumará la instalación de un sistema de balizamiento flotante dotado con una red de contención de alta resistencia para evitar el paso sumergido de nadadores, sustituyendo así los dispositivos provisionales que operaban hasta la fecha.

Consistirá en la extensión de dividida en tres tramos. A esta infraestructura se sumará la instalación de un para evitar el paso sumergido de nadadores, sustituyendo así los dispositivos provisionales que operaban hasta la fecha. Segunda fase: Permitirá prolongar el espigón en 100 metros lineales adicionales mediante la construcción de un dique vertical.

En conjunto, el presupuesto previsto para ejecutar ambas etapas de la obra asciende a 7 millones de euros.

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A la espera de los informes medioambientales

Actualmente, las actuaciones físicas sobre el terreno se encuentran pendientes de la finalización y aprobación de los correspondientes informes de impacto medioambiental exigidos para obras de esta envergadura en el medio marino.

Según ha detallado el Ministerio del Interior, los trámites administrativos se están agilizando para dar continuidad al proyecto una vez que se obtengan los permisos ambientales definitivos, permitiendo consolidar el nuevo sistema defensivo en el entorno fronterizo del Tarajal.