El Gobierno de España ha desplegado en Ceuta estructuras del «Equipo START» con capacidad para atender a 600 personas. Este dispositivo estará destinado principalmente a brindar atención prioritaria a mujeres y sus hijos en situación de vulnerabilidad.

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El ministro Ángel Víctor Torres ha señalado que la iniciativa responde a la necesidad de reforzar los trabajos de atención a personas migrantes en la ciudad autónoma, garantizando así un soporte adecuado ante cualquier eventualidad que pueda surgir.

La activación de este equipo busca asegurar la seguridad y bienestar de las personas más vulnerables en el proceso migratorio, reflejando el compromiso del Gobierno con la atención humanitaria en Ceuta.

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