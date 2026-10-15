El presentador de Antena 3 Noticias 2 acude al plató del programa presentado por Pablo Motos para compartir su visión del panorama nacional e internacional y repasar su trayectoria en la televisión

El periodista Vicente Vallés acude este jueves al plató de ‘El Hormiguero’ como invitado principal de la entrega nocturna del espacio. El reconocido comunicador y presentador de la segunda edición de Antena 3 Noticias mantendrá un encuentro con Pablo Motos en el que abordará de manera pormenorizada los principales acontecimientos que marcan la actualidad política y social, tanto en el ámbito español como en el contexto internacional. Asimismo, a lo largo de la entrevista, el periodista aprovechará la cita televisiva para dar a conocer sus nuevos proyectos profesionales, compartir diversas vivencias acumuladas a lo largo de su dilatada carrera en el sector de la información y mostrar su faceta más personal ante la audiencia.

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Análisis de la coyuntura informativa y repaso a sus nuevos proyectos en Antena 3

La presencia de Vicente Vallés en el formato de Prime Time permitirá abordar las claves informativas que condicionan la agenda política y social del momento. Durante el diálogo con Pablo Motos, el responsable de Antena 3 Noticias 2 ofrecerá su análisis sobre la coyuntura nacional e internacional, aportando su perspectiva analítica sobre los hechos de mayor relevancia pública.

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En el transcurso de la conversación, el comunicador presentará formalmente las novedades que articulan sus próximos compromisos laborales y proyectos profesionales. De igual modo, la entrevista profundizará en los aspectos menos conocidos del ejercicio diario de la profesión periodística, sirviendo de marco para que el invitado ponga en común algunas de las experiencias acumuladas tras décadas de labor en el periodismo televisivo.

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Una extensa trayectoria consolidada al frente de la información televisiva en España

La visita del periodista a ‘El Hormiguero’ se produce en un momento consolidado de su carrera profesional como uno de los rostros de mayor arraigo en la información televisiva de nuestro país. A lo largo de su extensa trayectoria en el mundo del periodismo y de los medios de comunicación, Vallés ha desempeñado su labor en distintos espacios e instituciones informativas, posicionándose como una de las referencias del periodismo nacional.

En la actualidad, el comunicador está al frente de la edición nocturna de los informativos de Antena 3, espacio que se sitúa de forma continuada como una de las ofertas informativas más seguidas del panorama audiovisual español. Durante la emisión del programa de esta noche, el periodista ofrecerá también su visión más personal, compartiendo anécdotas e interioridades recopiladas a lo largo de sus años de trabajo al frente de la cabecera de informativos de la cadena.