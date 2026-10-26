Pablo Motos recibirá al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a los actores Patrick Criado y Andrea Ros, y a los intérpretes musicales Dani Martín y Melody.

Juan Jesús Vivas y la presentación del largometraje ‘Karateca’

La programación semanal del espacio televisivo dará comienzo el lunes 26 de octubre con la presencia del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. La vuelta del dirigente institucional al programa se produce en un contexto calificado de especialmente delicado para la ciudad autónoma, tras la entrada masiva de migrantes registrada a finales del mes de julio. A lo largo de la entrevista con Pablo Motos, se prevé realizar un balance sobre la situación actual que atraviesa Ceuta, la gestión articulada frente a esta crisis y las consecuencias derivadas que continúan afectando a la población. Esta intervención no constituye la primera visita del representante político al formato, puesto que en una comparecencia anterior ya abordó la posibilidad de que pudiera repetirse un episodio de similares características.

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Empezamos la semana con @JuanVivasLara, presidente de Ceuta, para repasar y analizar la actualidad #VivasEH pic.twitter.com/6uTUmCTB9U Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento. October 26, 2026

Posteriormente, la jornada del martes 27 de octubre estará dedicada al ámbito del cine mediante la comparecencia conjunta de Patrick Criado y Andrea Ros. Ambos intérpretes acudirán al plató para presentar la película ‘Karateca’, una producción cuyo argumento gira alrededor de la historia de perseverancia de Sandra Sánchez, campeona olímpica española de kárate. Dado que el largometraje fijará su llegada a las salas de cine el viernes 30 de octubre, la presencia de los actores en ‘El Hormiguero’ se enmarca en plena campaña de promoción, ofreciendo a Criado y Ros un espacio para exponer los detalles del proyecto, el desarrollo de los rodajes y el mensaje deportivo y humano que transmite la obra.

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La trayectoria de Dani Martín y el nuevo trabajo de Melody completan la agenda del programa

El miércoles 28 de octubre, la vertiente musical asumirá el protagonismo en el programa con la visita del cantante madrileño Dani Martín. El artista regresará al plató para repasar el desarrollo de su gira ’25 Puts años*’, un recorrido de conciertos que le ha llevado a actuar en diversos puntos de la geografía española y en Latinoamérica. Asimismo, el invitado presentará el lanzamiento oficial en formato físico de ’10 Noches en Madrid – 25 pts años (en directo)’, una propuesta vinculada directamente a las actuaciones que ofreció en la capital. El encuentro televisivo servirá para examinar tanto la evolución del tour como la relación que el músico mantiene con su público tras sumar más de dos décadas de trayectoria profesional sobre las tablas.

Por último, la agenda semanal se completará el jueves 29 de octubre con la participación de Melody. La cantante malagueña asistirá a ‘El Hormiguero’ para dar a conocer ‘El Huracán’, su nuevo single cuya publicación se produce este viernes 23 de octubre. Durante la entrevista, la artista abordará también los aspectos principales de la gira de conciertos con la que se encuentra recorriendo el territorio nacional. La visita de la intérprete se encuadra al cierre de un año 2026 en el que ha mantenido una intensa actividad profesional, compaginando sus proyectos dentro de la industria musical con intervenciones en televisión y una destacada presencia en los medios de comunicación.

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