El país reduce el nivel de sus almacenes subterráneos al 73,4%, la cifra más baja desde 2022, mientras el uso de centrales de ciclo combinado se incrementa un 80% en septiembre ante las exigencias del sistema eléctrico y el estancamiento renovable.

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Las reservas estratégicas de gas natural en España han experimentado una severa reducción en vísperas del periodo invernal. A fecha de 8 de septiembre, los almacenes subterráneos del país se sitúan en el 73,4% de su capacidad total, lo que representa el porcentaje más bajo registrado en estas fechas desde el ejercicio anterior a la invasión rusa de Ucrania en 2022. La cifra contrasta significativamente con los niveles alcanzados en años precedentes, cuando en estas mismas fechas de 2025 las reservas alcanzaban el 85%, mientras que en los ejercicios de 2024 y 2023 la capacidad ocupada se cifraba en el 100%. Incluso en 2022, ejercicio marcado por el inicio del conflicto ucraniano y la escalada de cotizaciones energéticas, los depósitos españoles mantenían un nivel del 85%.

Esta contracción en el volumen almacenado sitúa a España ante la obligación de acelerar sus compras operativas para cumplir con la normativa dictada por la Comisión Europea. Las directrices de Bruselas imponen a los Estados miembros la obligación de alcanzar un mínimo del 90% de llenado en sus instalaciones de almacenamiento antes del 1 de noviembre, con el propósito de garantizar la continuidad del suministro energético y prevenir posibles interrupciones durante los meses de mayor demanda térmica.

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De la posición de cabeza al rezago en el contexto europeo

La evolución de los depósitos españoles muestra una trayectoria descendente en el contexto comunitario. Durante el pasado mes de mayo, España figuraba como el segundo país de la Unión Europea con mayor nivel de reservas relativas, al registrar un 66% de su capacidad, una cifra holgadamente superior a la media del continente y por encima de socios comunitarios como Alemania, Italia y Francia. Sin embargo, al inicio del mes de septiembre la dinámica se ha invertido. Francia ha superado el nivel de llenado español al alcanzar un 74%, e Italia se sitúa en un 84%. Por su parte, Alemania atraviesa dificultades acusadas al mantener sus instalaciones al 54% de capacidad. En el conjunto de la Unión Europea, el nivel medio de almacenamiento se posiciona en el 67%, lo que supone cinco puntos porcentuales menos respecto a la media histórica registrada al comienzo de septiembre.

Esta necesidad de acudir al mercado internacional de aprovisionamiento coincide con una coyuntura de precios tensionados a escala global. El gas de referencia en el mercado europeo, el TTF, ha registrado un repunte del 4%, rozando los 80 euros en las transacciones de la tarde del miércoles, la cotización más elevada observada desde el año 2022. Esta presión sobre las cotizaciones viene motivada por las recientes turbulencias asociadas a la guerra de Irán. A ello se suma la paralización de las exportaciones de gas natural licuado (GNL) procedentes de Qatar, habitualmente el segundo productor mundial de esta materia prima.

El escenario comercial se complica debido a la fuerte competencia ejercida por la demanda asiática. Según análisis del sector, el volumen global de gas natural licuado está siendo absorbido prioritariamente por los mercados de Asia, estimándose necesario que las cotizaciones rebasen el umbral de los 100 dólares para desincentivar el interés comprador de China y permitir que los metaneros puedan ser contratados por los compradores europeos.

El impacto del plan antiapagones en el consumo interno

A la tensión en los mercados internacionales se suma un incremento acusado de la demanda interna de gas para la generación de electricidad. Este repunte responde a las medidas antiapagones implementadas por la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, al frente del gestor del sistema nacional, unidas al descenso en la aportación de las fuentes renovables. En el transcurso del presente año, el operador de la red ha tenido que recurrir a la interrupción del suministro de grandes compañías en seis ocasiones para preservar la estabilidad del sistema.

Durante los meses de julio y agosto, el gas se consolidó como la segunda fuente de energía más empleada en el mix eléctrico nacional, únicamente por detrás de la tecnología fotovoltaica. Las instrucciones normativas dictadas por el operador obligan a que las centrales de ciclo combinado permanezcan en disposición operativa permanente para responder ante eventuales fallos de red, en prevención de episodios como el registrado el 28 de abril de 2025. En los primeros días de septiembre, la utilización del gas para producir electricidad ha registrado un incremento del 80%, según los registros recopilados por Red Eléctrica, coincidiendo con un repliegue en la generación de origen eólico y nuclear.

Tensión geopolítica y previsiones climatológicas

La exigencia de completar el llenado de los almacenes en un plazo inferior a dos meses discurre de forma paralela al veto comunitario sobre las importaciones de gas procedente de Rusia. En este marco, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha manifestado que los países europeos perjudican sus propios intereses económicos al adquirir gas a precios de mercado en lugar de recurrir a la producción rusa, a la que ha calificado como una alternativa de menor coste.

A la complejidad de la gestión de los recursos energéticos se añaden las previsiones meteorológicas ante la inminencia del periodo invernal. La influencia del fenómeno climático El Niño amenaza con desencadenar episodios de temperaturas severamente bajas durante las próximas semanas, elevando la exigencia de cobertura sobre el sistema energético nacional.