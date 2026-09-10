MDyC Ceuta ha expresado su oposición a la reanudación de relaciones con Israel. La formación política enfatiza que España debería abstenerse de tales acciones.

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Además, MDyC rechaza tajantemente que expresidentes del Partido Popular utilicen a Ceuta y a los ceutíes para argumentos que podrían llevar a involucrar al país en conflictos bélicos. Consideran estas declaraciones inaceptables y piden que no se realicen en nombre de Ceuta y su población.

Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.

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