El capitán de la AD Ceuta firma un doblete imperial de cabeza para remontar el tanto inicial del Sanse. El filial donostiarra terminó con nueve jugadores tras dos discutibles expulsiones en un choque condicionado por el arbitraje.

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La primera victoria de la temporada para la AD Ceuta no llegó por el camino de las rosas, sino a través de un ejercicio de agonía, carácter y máxima tensión. El conjunto dirigido por José Juan Romero se impuso por 3-1 a la Real Sociedad B en un Alfonso Murube efervescente, marcado de principio a fin por la controvertida actuación del colegiado Daniel Miranda Bolaño.

Superioridad condicionada y golpe visitante

El encuentro arrancó con un Ceuta dominador pero carente de claridad en los últimos metros, acusando el mal estado del césped y la falta de fluidez que ha arrastrado en este inicio liguero. El guion saltó por los aires a la media hora de juego: una leve trifulca entre Mariezkurrena y Matos acabó con roja directa para el atacante txuri-urdin, una decisión desproporcionada que dejó al Sanse con diez efectivos de forma muy prematura.

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Pese a jugar en inferioridad, el filial donostiarra no perdió la compostura y asestó un jarro de agua fría nada más reanudarse el choque. En el minuto 48, tras una jugada de estrategia prolongada por Balda, el central japonés Kita cazó un balón suelto en el área para firmar el 0-1 tras tocar sutilmente en Okoro.

El VAR enciende los ánimos

La reacción caballa fue instantánea, pero se topó de nuevo con la polémica. Carlos Hernández empataba a los pocos minutos con un certero testarazo, pero tras una eterna revisión en el monitor del VAR por un posible fuera de juego posicional de Capa, el colegiado decidió anular el tanto. La desesperación se apoderó de la banda local, escenificada en la figura de un José Juan Romero visiblemente enfadado.

La balanza terminó de decantarse en el minuto 60, cuando Kita vio la segunda tarjeta amarilla por una rigurosa falta sobre Kuki, dejando al Sanse con nueve futbolistas sobre el verde.

El ‘Kaiser’ impone su ley

Con dos hombres más y el Murube empujando, el Ceuta simplificó su propuesta y apostó por el acoso lateral. Ahí emergió la figura de su capitán. Carlos Hernández, imperial en el juego aéreo, cazó dos centros consecutivos de Koné para darle la vuelta al marcador de manera casi idéntica y desatar la liberación en la grada. El central suma ya cuatro de los seis goles de su equipo en este curso.

Ya en el tiempo de descuento, y con los nervios a flor de piel entre ambos banquillos, Escobar sentenció la contienda logrando el 3-1 definitivo tras culminar una recuperación de Abraham Bueno.

Un triunfo balsámico que rompe la racha de cinco jornadas sin ganar del Ceuta y le permite tomar aire, mientras que la Real Sociedad B se marcha de la ciudad autónoma con un profundo malestar por el estamento arbitral.