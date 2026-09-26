En un incidente ocurrido en la zona de Benítez, Ceuta, una mujer de origen argelino ha presentado una denuncia por un intento de agresión sexual.

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La víctima ha declarado que un hombre de nacionalidad senegalés la amenazó utilizando una cuchilla, manteniéndola sujeta por el cuello mientras exhibía un comportamiento de carácter libidinoso.

Este tipo de actos delictivos generan preocupación en la comunidad local, que reclama medidas de seguridad adecuadas para prevenir situaciones similares en el futuro.

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Las autoridades competentes están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer los detalles de este caso y asegurar que se tomen las acciones adecuadas.

La seguridad en Ceuta, una ciudad con notable diversidad cultural y social, es un aspecto que requiere atención constante por parte de las instituciones.

Los habitantes de la zona esperan que se refuercen las medidas preventivas y se garantice un entorno seguro para todos los residentes y visitantes.