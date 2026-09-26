El conjunto ceutí se enfrenta al filial donostiarra este sábado 26 de septiembre en el encuentro correspondiente a la competición liguera.

El AD Ceuta y la Real Sociedad B se enfrentan este sábado 26 de septiembre en el partido correspondiente a LaLiga Hypermotion. El encuentro entre el conjunto ceutí y el filial txuri-urdin se disputará en la jornada del sábado y contará con retransmisión televisiva en directo a partir de las 14:00 horas.

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Horario y cómo ver por televisión el Ceuta FC – Real Sociedad B

El choque perteneciente a LaLiga Hypermotion entre el AD Ceuta y la Real Sociedad B dará comienzo a las 14:00 horas (hora peninsular) de este sábado 26 de septiembre. La emisión del encuentro está programada para finalizar a las 16:15 horas.

Todos los aficionados que deseen seguir en directo el desarrollo del partido por televisión e internet podrán hacerlo a través de la señal del canal especializado LaLiga TV Hypermotion, encargado de la cobertura televisiva del evento.

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