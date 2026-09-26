El técnico de la AD Ceuta analiza la primera victoria del curso, cargando contra la decisión del VAR en el gol anulado, exigiendo más a Koné a pesar de sus dos asistencias y bromando sobre dar días de descanso: “Tenemos cuatro puntos, mamones”.

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La liberación llegó por fin al Alfonso Murube y así lo reflejó José Juan Romero en la rueda de prensa posterior al 3-1 frente a la Real Sociedad B. El técnico de la AD Ceuta no ocultó el alivio tras sumar de tres por primera vez en el campeonato, admitiendo con ironía lo mucho que pesaba la racha: “Ayer por la noche le decía a mi hijo: ‘Qué bonito eso de ganar, ya ni me acuerdo cómo era’».

Para el preparador de Gerena, este resultado es un punto de inflexión necesario: “Estos tres puntos nos meten en la competición. Este año nuestro pan de cada día va a ser sobrevivir y competir. Nos hemos quitado un peso de encima”. Asimismo, quiso restar trascendencia a las dos expulsiones del rival para poner en valor la actuación de los suyos: “Fuimos muy superiores con once, con diez, con nueve y con lo que hubieran querido”.

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Tirón de orejas a Koné y reparto de méritos

Pese a que dos centros de Koné terminaron en los goles de cabeza de Carlos Hernández, el técnico se mostró inusualmente exigente con el atacante: “A mí no me ha dado mucho y no me ha gustado su partido. Esas estadísticas de dar un pase… Eso no son dos pases, son dos goles de Carlos Hernández. Koné tiene que darnos muchísimo más. Además, como le dé un poco de azúcar, engorda que no veas”, bromeó.

En el lado opuesto, Romero alabó la valentía de los jóvenes de la cantera, haciendo especial mención al debutante Abraham Bueno y al compromiso de Okoro: “Conmigo no valen los DNI, vale demostrarme que quieres jugar. Abraham es un perfil sinvergüenza, de los que me gustan”.

Indignación con el VAR y los arbitrajes

El técnico caballa no se mordió la lengua al valorar el tanto anulado a Carlos Hernández tras una interminable revisión en la pantalla del VAR: “Las decisiones arbitrales están empezando a cansar. No hemos visto que ese gol se pueda anular por ningún lado. Que nos respeten, tenemos el mismo derecho a competir en igualdad con todos”.

Respecto a las quejas vertidas desde el banquillo visitante por Ansotegi, el preparador local prefirió no avivar la llama, aunque dejó un recado: “Hay que mirarse hacia los ombligos y ver lo que sus jugadores han hecho a la afición”.

Pies en el suelo, Ceuta y el horizonte bético

Preguntado por si la plantilla le había solicitado días libres tras romper la mala racha, el entrenador tiró de su habitual desparpajo: “Me pedían días y les enseñaba la clasificación: ‘Tenemos cuatro puntos, mamones. Cuando tengamos más ya hablaremos’. Tenemos los pies muy en el suelo”.

En el tramo final, Romero quiso enviar un mensaje de reconocimiento a la sociedad ceutí y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la templanza mostrada ante la compleja coyuntura que atraviesa la ciudad, tildando de «broma» la cancelación de la presencia de la Selección Sub-20 en el Murube por motivos de seguridad.

Por último, mostró su ilusión ante el cercano compromiso amistoso frente al Real Betis, club del que se declara ferviente seguidor: “Para uno que es bético es algo máximo. Yo soy gerenense y caballa a partes iguales, y en lo deportivo, Betis y Ceuta”.