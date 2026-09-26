Miguel Tellado acusa al Ejecutivo de “dejaación de funciones y negligencia” ante la entrada masiva de inmigrantes, pero fía la depuración de responsabilidades penales a la investigación en curso de la Audiencia Nacional.

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El Partido Popular ha descartado sumarse a la pretensión de Vox de activar el artículo 102 de la Constitución para juzgar por traición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como consecuencia de la crisis migratoria registrada en Ceuta el pasado mes de julio. Así lo ha explicitado el secretario general de la formación popular, Miguel Tellado, quien ha preferido remitirse a las diligencias penales que instruye la magistrada María Tardón en la Audiencia Nacional.

Las declaraciones de Tellado se han producido en los prolegómenos de la manifestación convocada en Madrid por la plataforma Sociedad Civil Española. A pesar de que el manifiesto de la concentración —al que también se ha adherido Vox con Santiago Abascal al frente— incluye de forma explícita la petición de juicio por traición, el dirigente del PP ha matizado que dicha proclama responde a la iniciativa de las entidades organizadoras, desligando a su partido de ese encaje jurídico concreto.

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Críticas por la gestión en la frontera e invocación a la vía judicial

Sin embargo, Tellado no ha ahorrado críticas hacia la actuación del Gabinete estatal, al que ha achacado una «negligencia clara» y el haber hecho «oídos sordos» ante las advertencias previas de los servicios de inteligencia. En palabras del dirigente popular, el Ejecutivo se «cruzó de brazos» permitiendo el acceso de miles de personas a través de la frontera ceutí.

Pese a este diagnóstico, el portavoz popular ha insistido en que el cauce adecuado para determinar si existieron responsabilidades es el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional: “Hay un sentir generalizado de que el Gobierno no ha actuado de forma responsable, pero confiamos en las diligencias judiciales abiertas”.

Exigencia de devoluciones e indirectas a las causas del entorno de Moncloa

Durante su intervención, en la que ha estado arropado por la portavoz en el Senado, Alicia García, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, Tellado ha contrapuesto la conducta del Ejecutivo central con la de las autoridades locales, asegurando que «hay más sentido de Estado en el presidente de Ceuta que en todo el Gobierno junto».

Asimismo, el secretario general del PP ha urgido a activar los mecanismos legales oportunos para proceder al retorno inmediato de quienes accedieron irregularmente, argumentando que el país vecino ha mostrado receptividad para instrumentar dichas devoluciones.

En el plano político general, Tellado ha enmarcado la protesta en la exigencia de una convocatoria inmediata de elecciones generales, vinculando la inacción fronteriza a lo que considera un Gobierno atenazado por las diversas investigaciones judiciales que salpican a su entorno.