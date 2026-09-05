Ficha del partido

Partido: FC Andorra vs Ceuta

FC Andorra vs Ceuta Jornada: 1 de Segunda División (LaLiga Hypermotion)

1 de Segunda División (LaLiga Hypermotion) Fecha y hora: sábado 15 de agosto de 2026, 17:00 h (hora peninsular)

sábado 15 de agosto de 2026, 17:00 h (hora peninsular) Estadio: Nou Estadi a Encamp

Nou Estadi a Encamp Dónde ver: LaLiga Hypermotion (consulta la programación oficial de la jornada)

Resultado

FC Andorra 5 – 1 Ceuta

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El encuentro de la jornada 1 entre FC Andorra y Ceuta terminó 5-1. FC Andorra se impuso a Ceuta.

Clasificación de Segunda División

# Equipo Pts PJ G E P GF GC 1 Granada 7 3 2 1 0 5 1 2 Castellón 7 3 2 1 0 3 1 3 Leganés 7 3 2 1 0 3 1 4 Sporting de Gijón 7 3 2 1 0 2 0 5 Mallorca 6 3 2 0 1 5 2 6 Tenerife 6 3 2 0 1 4 2 7 Las Palmas 6 3 2 0 1 6 6 8 Eibar 6 3 2 0 1 3 3 9 Sabadell 5 3 1 2 0 1 0 10 Girona 4 3 1 1 1 7 5 11 Celta Fortuna 4 3 1 1 1 5 4 12 Burgos 4 3 1 1 1 5 5 13 Real Sociedad B 4 3 1 1 1 4 4 14 Real Oviedo 4 3 1 1 1 1 1 15 FC Andorra 3 3 1 0 2 7 6 16 Almería 3 3 1 0 2 3 2 17 Cádiz 3 3 0 3 0 3 3 18 Córdoba 3 3 1 0 2 5 7 19 Real Valladolid 1 3 0 1 2 1 4 20 Eldense 1 3 0 1 2 2 6 21 Albacete 0 3 0 0 3 2 5 22 Ceuta 0 3 0 0 3 1 10

Datos actualizados automáticamente. Fuente: TheSportsDB.

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