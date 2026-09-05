Ficha del partido
- Partido: FC Andorra vs Ceuta
- Jornada: 1 de Segunda División (LaLiga Hypermotion)
- Fecha y hora: sábado 15 de agosto de 2026, 17:00 h (hora peninsular)
- Estadio: Nou Estadi a Encamp
- Dónde ver: LaLiga Hypermotion (consulta la programación oficial de la jornada)
Resultado
FC Andorra 5 – 1 Ceuta
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El encuentro de la jornada 1 entre FC Andorra y Ceuta terminó 5-1. FC Andorra se impuso a Ceuta.
Clasificación de Segunda División
|#
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|1
|Granada
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|2
|Castellón
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|3
|Leganés
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|4
|Sporting de Gijón
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|0
|5
|Mallorca
|6
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|6
|Tenerife
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|7
|Las Palmas
|6
|3
|2
|0
|1
|6
|6
|8
|Eibar
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|3
|9
|Sabadell
|5
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|10
|Girona
|4
|3
|1
|1
|1
|7
|5
|11
|Celta Fortuna
|4
|3
|1
|1
|1
|5
|4
|12
|Burgos
|4
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|13
|Real Sociedad B
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|14
|Real Oviedo
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|1
|15
|FC Andorra
|3
|3
|1
|0
|2
|7
|6
|16
|Almería
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|2
|17
|Cádiz
|3
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|18
|Córdoba
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|19
|Real Valladolid
|1
|3
|0
|1
|2
|1
|4
|20
|Eldense
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|21
|Albacete
|0
|3
|0
|0
|3
|2
|5
|22
|Ceuta
|0
|3
|0
|0
|3
|1
|10
Datos actualizados automáticamente. Fuente: TheSportsDB.
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