Ficha del partido
- Partido: Burgos vs Ceuta
- Jornada: 5 de Segunda División (LaLiga Hypermotion)
- Fecha y hora: viernes 11 de septiembre de 2026, 20:30 h (hora peninsular)
- Estadio: Estadio Municipal de El Plantío
- Dónde ver: LaLiga Hypermotion (consulta la programación oficial de la jornada)
Previa
El AD Ceuta visita a Burgos en la jornada 5 de Segunda División. El partido se juega el viernes 11 de septiembre de 2026, 20:30 h (hora peninsular).
Lee tambien: AD Ceuta 0-2 Celta Fortuna: resultado y crónica (jornada 4, Segunda)
Clasificación de Segunda División
|#
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|1
|Granada
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|2
|Castellón
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|3
|Leganés
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|4
|Sporting de Gijón
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|0
|5
|Mallorca
|6
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|6
|Tenerife
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|7
|Las Palmas
|6
|3
|2
|0
|1
|6
|6
|8
|Eibar
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|3
|9
|Sabadell
|5
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|10
|Girona
|4
|3
|1
|1
|1
|7
|5
|11
|Celta Fortuna
|4
|3
|1
|1
|1
|5
|4
|12
|Burgos
|4
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|13
|Real Sociedad B
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|14
|Real Oviedo
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|1
|15
|FC Andorra
|3
|3
|1
|0
|2
|7
|6
|16
|Almería
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|2
|17
|Cádiz
|3
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|18
|Córdoba
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|19
|Real Valladolid
|1
|3
|0
|1
|2
|1
|4
|20
|Eldense
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|21
|Albacete
|0
|3
|0
|0
|3
|2
|5
|22
|Ceuta
|0
|3
|0
|0
|3
|1
|10
Datos actualizados automáticamente. Fuente: TheSportsDB.