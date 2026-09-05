Óscar Puente firma una resolución de urgencia que permite a Migraciones ocupar 16.000 metros cuadrados pese a la negativa del Gobierno de Vivas.

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El Gobierno central ha decidido asumir el control de una parte del puerto de Ceuta para permitir la instalación de una gran carpa destinada al alojamiento temporal de inmigrantes que permanecen en la ciudad autónoma.

La medida permitirá habilitar unas instalaciones en una superficie aproximada de 16.000 metros cuadrados, con capacidad estimada para alrededor de un millar de personas, según la información recogida en el documento.

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La decisión se produce después de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma, presidido por Juan Jesús Vivas, rechazara a última hora la utilización de dos parcelas portuarias para este fin.

La negativa de la Administración autonómica se apoyó en un informe elaborado por la Autoridad Portuaria de Ceuta. El documento consideraba que el uso de estos terrenos para alojar inmigrantes era «incompatible con la normal explotación» de las instalaciones portuarias.

Entre los argumentos esgrimidos figuraba la normativa que prohíbe determinadas ocupaciones del dominio público portuario destinadas a edificaciones para residencia o habitación.

Sin embargo, el Gobierno central sostiene que el proyecto previsto no contempla la construcción de viviendas o edificios permanentes, sino la colocación de carpas destinadas a un alojamiento temporal.

Posteriormente, Puertos del Estado emitió un segundo informe con un criterio diferente al de la Autoridad Portuaria ceutí. Según este documento, la utilización planteada sería compatible con la legislación portuaria al tratarse de una ocupación temporal.

Con este segundo informe sobre la mesa, el ministro de Transportes, Óscar Puente, firmó una resolución de urgencia amparándose en el artículo 73.3 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

La resolución permite al Estado autorizar la utilización de una parte de la zona de servicio del puerto solicitada por la Secretaría de Estado de Migraciones.

El Ministerio de Transportes justifica la decisión por la situación excepcional que atraviesa Ceuta y señala que el espacio elegido se encuentra en una zona del puerto que ya está abierta a la ciudad.

La decisión supone, en la práctica, que el Ejecutivo central impone su criterio frente a la negativa inicial del Gobierno de la Ciudad Autónoma.

El conflicto evidencia además la tensión existente entre las distintas administraciones a la hora de afrontar la presión migratoria que soporta Ceuta y de determinar qué espacios públicos pueden ser utilizados para atender a las personas que permanecen en la ciudad.

El Ejecutivo central defiende que la utilización del recinto portuario permitirá disponer de un espacio adicional y temporal para hacer frente a la situación, mientras que la posición expresada por la Autoridad Portuaria había advertido de las incompatibilidades que, a su juicio, podía generar este uso con la actividad ordinaria del puerto.

La resolución de urgencia firmada por Puente abre ahora la puerta a la instalación de las carpas y a la ocupación de los terrenos por parte de Migraciones.