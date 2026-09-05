Ceuta se encuentra en una situación crítica debido al incremento de residuos generado por la entrada masiva de personas. Según Alejandro Ramírez, esta presión sobre los servicios públicos está comenzando a afectar el desarrollo de diversas infraestructuras en la ciudad.

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Las obras programadas en sectores como Hadú y Juan XXIII están en riesgo de retrasarse. Este impacto se extiende también a la campaña de asfaltado, que es fundamental para mantener la calidad de las calles y la movilidad en la ciudad.

El aumento de residuos es consecuencia directa del incremento de la población temporal en la ciudad, lo que ha sobrecargado los sistemas de gestión y limpieza. La situación requiere de una respuesta urgente por parte de las autoridades locales.

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Ramírez subraya la importancia de gestionar de manera eficiente los recursos y garantizar que la infraestructura de servicios públicos se adapte a la creciente demanda. Las obras paralizadas representan una preocupación no solo para los responsables de las infraestructuras, sino también para los ciudadanos que padecen las consecuencias.

El estado actual de las obras y el incremento de residuos en Ceuta subraya la necesidad de una planificación más eficaz por parte del gobierno local. La coordinación entre diferentes departamentos es crucial para abordar esta crisis de manera integral.

Se espera que las autoridades presenten soluciones en los próximos días, pero la situación actual pone en evidencia la fragilidad de los servicios públicos en la ciudad autónoma, que se enfrenta a nuevos retos relacionados con la afluencia de población.