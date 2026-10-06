Durante su reaparición, la comunicadora analizó el escenario abierto tras la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, interpelando de forma directa a la dirección del Partido Popular.

El espacio vespertino de la cadena Ten, El sótano club, ha registrado este lunes, 5 de octubre, el retorno formal de Alba Carrillo al frente de la presentación del programa. La comunicadora madrileña se reincorporó al plató una semana después de haber tenido que apartarse temporalmente de sus funciones debido a un problema de salud y a diversos compromisos de carácter profesional. El regreso de la conductora coincidió en el tiempo con la actualidad política generada tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales anticipadas tras el rechazo a los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados.

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Al inicio de la emisión, la presentadora compareció en pantalla para dirigir un mensaje de corte institucional hacia la audiencia del canal. Durante su intervención, Carrillo abordó cuestiones vinculadas a la convivencia mediática y a la importancia de mantener la diversidad de pareceres en el formato: «Saludamos hasta al hater que nos dijo que éramos un programa para maricones y menopáusicas. Un abrazo allá donde estés», señaló frente a las cámaras. Acto seguido, la comunicadora enfatizó la relevancia del principio de pluralidad y constató la dificultad recurrente para contar en el plató con la presencia de un «político de centroderecha».

Explicaciones sobre su ausencia y valoración del escenario político

Posteriormente, la conductora de El sótano club detalló a los espectadores los motivos médicos que provocaron su alejamiento momentáneo de la pantalla durante los días previos. «También me ha tocado lidiar con mucho tonto, mucho, de todo tipo y condición. ¡Pero lo he superado siempre con una sonrisa y mucho coño! He pensado en todo esto entre Paracetamol, bolsas de agua caliente y chucherías. Porque sí, he estado muy malita esta semana; como media España. No sé si ha sido la fiebre o las ganas de hablar, pero ha llegado mi momento», explicó en la mesa del programa.

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Nuestra presidenta particular, os da las buenas tardes.

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Una vez argumentada su baja, la actualidad electoral centrada en el proceso fijado para el próximo domingo 29 de noviembre pasó a articular la línea del debate. En este marco, Carrillo evaluó las posturas que a su juicio articulan la oferta política de cara a los comicios, manifestando que existen «dos opciones» sobre la mesa de los ciudadanos: «O una izquierda, que no es totalmente perfecta y tiene sus fallos como todas las familias, o la pérdida absoluta de derechos».

Réplica a la presidenta madrileña y mensaje a la dirección del PP

A lo largo de su exposición, Alba Carrillo centró sus valoraciones de manera específica en las proclamas manifestadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En este contexto, la presentadora hizo mención directa a las consignas relativas al «comunismo o libertad» que la dirigente del Partido Popular ha vuelto a emplear en las redes sociales. «La izquierda aquí no es comunista. Lo que pasa es que quieres meter miedo a la gente que viene de Latinoamérica, que le tiene mucho miedo al comunismo. El socialismo y el progresismo no es eso», aseveró la conductora de la cadena Ten, para añadir a continuación una advertencia dirigida a la líder autonómica: «Deja de decir lo del comunismo» y «No mientas a los electores».

Alba ha vuelto por todo lo alto: Ayuso muy tranquilita habías estado estos días.#ElSótano05O pic.twitter.com/mtir15O4H7 — TEN TV (@TENtv) October 5, 2026

De igual modo, la periodista valoró las declaraciones vertidas horas antes por la presidenta madrileña en relación con el procedimiento del voto no presencial, pronunciadas durante un desayuno informativo en el Fórum Europa en el que Ayuso llegó a instar a la ciudadanía afirmando: «Le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo». A este respecto, Carrillo cuestionó el discurso en torno al denominado «pucherazo»: «No tengáis miedo. Si creéis que estamos en una democracia, ¿por qué tenéis tanto miedo?».

Para concluir el bloque dedicado a la coyuntura política, el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, fue objeto de interpelación por parte de la comunicadora en respuesta a las declaraciones formuladas por el líder de la oposición sobre la victoria electoral. «Dice que ‘por fin vamos a ganar porque, por fin…’. No, perdona. Los rojos que votamos la otra vez también tenemos derecho a votar. ¡También cuenta nuestro voto, a ver si solo va a contar el vuestro!», zanjó la presentadora, recordando que el conjunto de los electores acudirá a las urnas el próximo 29 de noviembre tras el fracaso legislativo de la normativa de vivienda en las Cortes Generales.