La novena edición del concurso de convivencia de Telecinco confirma la incorporación del histórico participante de ‘GH 11’ a sus 50 años, en una velada en la que Jorge Javier Vázquez ratificó de forma oficial su continuidad al frente de las galas.

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La maquinaria promocional de Telecinco ha pisado el acelerador de cara al próximo estreno de la novena edición de ‘GH VIP’, utilizando para ello uno de sus escaparates de mayor audiencia. Durante la emisión de la novena gala de ‘Supervivientes All Stars 3’, la cadena principal de Mediaset transformó repentinamente la ambientación de su plató habitual, tiñendo las pantallas con la gama cromática representativa del célebre logo del ojo e introduciendo la mítica sintonía del confesionario para dar paso a un anuncio de gran calado conducido por Jorge Javier Vázquez. Este golpe de efecto sirvió para dar a conocer formalmente la identidad del primer participante oficial que habitará la casa de Guadalix de la Sierra.

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El anuncio en pleno directo y el retorno de un perfil histórico del formato

Tras la emisión de una pieza promocional en la que el protagonista caía del cielo directamente sobre el sofá del confesionario, la pantalla reveló la reaparición de Arturo Requejo. De este modo, la cadena confirma el retorno de uno de los nombres más recurrentes en las quinielas del programa desde que saltara a la fama en ‘Gran Hermano 11’, edición marcada por su sonada trayectoria en la convivencia y por su convulsa relación con la concursante Indhira Kalvani.

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Segundos después de la revelación del vídeo, el propio Requejo apareció en el albero del estudio para reencontrarse con el equipo de producción del espacio. Transcurridos 17 años desde su primera experiencia en el formato de telerrealidad, el exconcursante confesó a sus 50 años de edad que no tuvo la menor duda cuando recibió la propuesta formal de la cadena. Asimismo, el nuevo concursante aseguró afrontar esta nueva etapa televisiva con ganas, libre de ataduras y con el firme compromiso de entregarse al máximo durante el desarrollo de la convivencia.

¡YA TENEMOS AL PRIMER CONCURSANTE! 📢 Damos la bienvenida a Arturo Requejo, el delfín de Irún 🐬🔥 Prepara las maletas querido, porque te vienes a #GHVIP9 😉 pic.twitter.com/UnFROH6ydl — Gran Hermano (@ghoficial) November 5, 2026

Ratificación de Jorge Javier Vázquez y los preparativos de la novena edición

La reaparición de Requejo sirvió además para que Jorge Javier Vázquez ratificara formalmente su papel como presentador al frente de las galas principales de la novena entrega de ‘GH VIP’. El comunicador aprovechó la toma de contacto en el plató para lanzar un mensaje directo cargado de ironía a Karmele Marchante, en clara alusión a las recientes declaraciones en las que la periodista no solo adelantó en el espacio ‘El Sótano’ su propia presencia en el reality, sino que también confirmó al presentador dedicándole adjetivos como «enano» o «psicópata». Vázquez zanjó el asunto pidiendo a Arturo que, en caso de coincidir con ella bajo el mismo techo en la casa, le transmitiera que la espera en el plató con todo el afecto que se merece.

Con esta primera incorporación oficial, la dirección del concurso de convivencia empieza a destapar las cartas de una lista de célebres inquilinos que busca dinamitar la parrilla nocturna de la televisión nacional, recurriendo a personajes de largo recorrido televisivo para nutrir el cuadro de concursantes de la nueva edición del certamen.