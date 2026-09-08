El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este martes en una entrevista en La 1 que el Ejecutivo «no puede certificar» qué actores o países se encuentran detrás de la entrada masiva de miles de migrantes a Ceuta registrada el 30 y 31 de julio. El jefe de la diplomacia española ha esquivado señalar a las autoridades marroquíes y ha situado el foco en la propagación de bulos en plataformas digitales, subrayando que se detectó un «movimiento absolutamente inusual en redes» impulsado por la «internacional reaccionaria» para amplificar el impacto del episodio.

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Las manifestaciones de Albares coinciden con el viaje que tanto él como el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, efectúan este martes a Bruselas. La agenda internacional busca elevar la gravedad de la situación a los estamentos comunitarios y lograr un mayor encaje de Ceuta y Melilla en los mecanismos de la Unión Europea. Durante la jornada, Vivas mantendrá reuniones de trabajo con figuras clave del Ejecutivo comunitario, entre ellos el comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner; la responsable para el Mediterráneo, Dubravka Šuica; y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

El desplazamiento diplomático coincide con otros dos frentes clave derivados de la emergencia ceutí. Por un lado, la ministra de Educación, Milagros Tolón, ha acudido a la ciudad autónoma para inaugurar el inicio del curso escolar en centros como el CEIP Reina Sofía, marcado por la presencia de seguridad privada. Por otro, el Consejo de Ministros prevé aprobar a lo largo del día la desclasificación de los informes del CNI elaborados sobre la crisis, un material reservado que el Gobierno recopilará en un dossier público previsto para este miércoles.

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