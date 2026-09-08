La portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, ha vuelto a reclamar la ruptura de relaciones diplomáticas con el Reino de Marruecos, al que señala como responsable directo de la reciente crisis migratoria acontecida en Ceuta. Durante una comparecencia ante los medios en la Cámara Baja, la dirigente morada urgió al Gobierno de España a adoptar represalias severas frente a las actuaciones del país vecino.

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«Marruecos tiene que tener consecuencias; o romper relaciones a efectos diplomáticos o comerciales», manifestó Belarra al fijar la posición de su partido sobre la política exterior en la frontera sur. Desde la formación consideran indispensable elevar la presión internacional sobre el Ejecutivo alauita y sancionar la instrumentación de los flujos migratorios en el perímetro fronterizo.

Asimismo, la representación de Podemos contrapuso su postura a la línea oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, asegurando que «lo que no es de recibo es que Marruecos se vaya de rositas» tras la desestabilización sufrida en la ciudad autónoma. Con esta exigencia, la formación morada endurece sus críticas a la política diplomática española hacia Rabat y presiona al Ejecutivo central para que adopte una respuesta contundente en el marco de la crisis.

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