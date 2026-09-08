El Consejo de Ministros aprueba este martes la desclasificación de los informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en relación con la entrada masiva de personas en Ceuta acontecida a finales de julio. Según informan fuentes gubernamentales, la documentación de carácter reservado será recopilada en un dossier público que verá la luz este miércoles.

Lee tambien: Feijóo arremete contra Sánchez por la crisis de Ceuta: «Nunca he visto una crisis peor gestionada»

El levantamiento del secreto oficial cumple con la promesa realizada en el Congreso por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se comprometió a hacer públicos los análisis confeccionados antes y después de la crisis migratoria por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el CNI y Frontex. La medida llega después de que el Ministerio de Defensa confirmase la ausencia de objeciones para su divulgación, pese a advertir de la posible inclusión de datos remitidos por servicios de inteligencia extranjeros.

La publicación de estos textos busca disipar la controversia política generada tras la filtración de diversos atestados de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Mientras la oposición sostiene que las fuerzas de seguridad ya advertían de movimientos anómalos atribuidos a Marruecos, el Ejecutivo insiste en que no existió ningún informe o nota verbal del CNI que anticipase la dimensión real de los sucesos vividos en la ciudad autónoma.

Lee tambien: El CGPJ aprueba medidas extraordinarias de refuerzo para la Justicia en Ceuta tras la crisis migratoria