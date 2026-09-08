El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a situar la crisis migratoria de Ceuta en el centro de la confrontación política nacional tras arremeter con dureza contra la actuación del Ejecutivo central. Durante una entrevista concedida este martes en Antena 3, el líder de la oposición censuró la falta de respuestas contundentes por parte de la Moncloa frente a los graves episodios acontecidos en la ciudad autónoma.

Lee tambien: El Gobierno desclasifica los informes del CNI sobre la crisis migratoria de Ceuta para su publicación este miércoles

«Nunca he visto una crisis peor gestionada. Nunca he visto un presidente con tanta falta de rigor», aseveró Feijóo durante su intervención televisiva en alusión directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Con estas palabras, el dirigente popular elevó el tono de sus críticas, denunciando la improvisación y la falta de liderazgo que, a su juicio, ha demostrado el Gobierno en la contención e intervención durante la emergencia ceutí.

Las manifestaciones de Feijóo se enmarcan en una estrategia de presión sostenida por parte del Partido Popular para exigir responsabilidades políticas al Gabinete de Sánchez. Desde las filas populares cuestionan tanto la política exterior con Marruecos como la efectividad de las medidas de seguridad y apoyo institucional desplegadas en la zona, acusando al Ejecutivo de dejar desamparada a la población local tras los sucesos registrados.

Lee tambien: El CGPJ aprueba medidas extraordinarias de refuerzo para la Justicia en Ceuta tras la crisis migratoria