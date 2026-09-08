El sindicato Cemsatse, mayoritario en la Mesa Sectorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), ha exigido la dimisión en bloque del equipo directivo del organismo, tanto en su sede de Ceuta como en la de Madrid. La central sindical argumenta que la reciente visita a la ciudad del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha concluido sin aportar soluciones concretas a la crisis asistencial y laboral que arrastra el colectivo sanitario ceutí.

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Desde la organización sindical acusan a las administraciones sanitaria y central de «negar la mayor» y de ignorar deliberadamente el sobreesfuerzo que soporta el sistema local, asegurando que se están ocultando los datos de las asistencias prestadas a la población transfronteriza procedente de Marruecos. Asimismo, desestiman los anuncios formulados por el Ministerio de Sanidad —relativos a incentivos económicos o a la creación tardía de un comité de seguridad y salud— al considerar que no resuelven de forma estructural las carencias del servicio.

En materia de protección laboral, Cemsatse tacha de testimonial la decisión de asignar un vigilante de seguridad exclusivamente para los desplazamientos del centro de salud del Tarajal. El sindicato advierte de que el riesgo de agresiones se extiende al resto de instalaciones de la ciudad y alerta de que servicios clave, como el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) o el equipo de Fisioterapia a domicilio, continúan realizando asistencias en zonas conflictivas de todo el territorio sin ningún tipo de cobertura o escolta.

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