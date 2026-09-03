El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha arremetido duramente contra varios Gobiernos europeos por «ayudar a amplificar la desinformación» difundida tras la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta a finales del pasado mes de julio.

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A su llegada a la reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores celebrada en el sur de Dublín, el titular de Exteriores tildó de «inaceptable» la actitud de estos socios ante las amenazas híbridas que afronta la ciudad autónoma, en el marco de una crisis migratoria sin precedentes en la zona.

Exigencia de financiación y paridad con la frontera este

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Durante el encuentro multilateral, Albares reclamó a sus homólogos mayor solidaridad institucional y un incremento en la financiación comunitaria para blindar el paso fronterizo de Ceuta y Melilla de cara al próximo presupuesto multianual de la Unión Europea.

“La frontera sur de la Unión Europea es tan importante como la frontera este. Lo que España espera es la misma solidaridad de todos sus socios con la frontera terrestre sur de la Unión Europea que la que tenemos con cualquier otra frontera.”

El ministro enfatizó que España siempre ha respaldado de forma decidida la respuesta europea ante crisis de otros Estados miembros —citando los ataques híbridos en Alemania, la presión migratoria desde Bielorrusia o la invasión de Ucrania— por lo que exige ahora una reciprocidad equivalente.

Garantía del espacio Schengen y felicitación por el Día de Ceuta

A pesar de la complejidad del escenario en la «frontera más desigual del planeta», el jefe de la diplomacia española quiso trasladar un mensaje de calma sobre la seguridad del área, asegurando que la integridad del espacio Schengen en Ceuta está «completamente garantizada».

Aprovechando su intervención ante los medios en la jornada del 2 de septiembre, Albares concluyó expresando sus felicitaciones a los ciudadanos ceutíes con motivo de la celebración de su Día Autónomo.