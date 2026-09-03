El Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de Enfermería (SATSE) ha emitido una Declaración Institutional con motivo del Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta para denunciar públicamente la situación de precariedad que atraviesan los centros sanitarios locales y alertar sobre el deterioro de las condiciones laborales de las plantillas del Ingesa.

Lee tambien: Albares denuncia ante la UE la desinformación sobre Ceuta y exige «la misma solidaridad» para la frontera sur

Desde la dirección del sindicato han expresado una profunda preocupación por el impacto que la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo generan en el desempeño diario de enfermeras, enfermeros, fisioterapeutas y el resto del personal sanitario en la ciudad autónoma.

Ejes clave de la Declaración Institucional

Lee tambien: Sindicatos policiales denuncian la detracción de agentes en Ceuta para proteger a cargos del Gobierno

A través de este pronunciamiento, el Comité Ejecutivo Estatal de SATSE ha formalizado sus principales exigencias y valoraciones sobre el sistema de salud público en Ceuta:

Reconocimiento a los profesionales: Pese a la insuficiencia de recursos humanos, las jornadas extraordinarias y los episodios de tensión e inseguridad, el sindicato pone en valor el sobreesfuerzo diario de los trabajadores para sostener la continuidad asistencial.

Pese a la insuficiencia de recursos humanos, las jornadas extraordinarias y los episodios de tensión e inseguridad, el sindicato pone en valor el sobreesfuerzo diario de los trabajadores para sostener la continuidad asistencial. Refuerzo urgente de plantillas: Se insta al Ingesa y a las administraciones competentes a ejecutar contrataciones inmediatas, garantizar la estabilidad contractual y fijar una planificación duradera ajustada a la demanda real de la población.

Se insta al Ingesa y a las administraciones competentes a ejecutar contrataciones inmediatas, garantizar la estabilidad contractual y fijar una planificación duradera ajustada a la demanda real de la población. Seguridad y compensaciones: Se solicita asegurar la protección física del personal en los centros sanitarios y compensar adecuadamente el exceso de turnos asumido para mantener los servicios.

Se solicita asegurar la protección física del personal en los centros sanitarios y compensar adecuadamente el exceso de turnos asumido para mantener los servicios. Transparencia institucional: SATSE reclama a las autoridades un discurso riguroso y transparente, instando a evitar mensajes oficiales que pretendan trasladar una normalidad que «no se corresponde con la realidad que viven los profesionales».

El Sindicato de Enfermería concluye su declaración reafirmando su compromiso con la defensa de una sanidad pública digna, segura y adecuadamente dotada para toda la ciudadanía ceutí.