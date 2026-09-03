El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «por incompetente o por cómplice» si realmente el Ejecutivo no recibió alertas previas sobre la entrada masiva de más de 80.000 personas en Ceuta a finales de julio.

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Durante un tenso cara a cara en el Pleno del Congreso de los Diputados, Feijóo se ha reafirmo en calificar los acontecimientos como una «invasión que continúa», asegurando que miles de personas superaron la frontera «sin que el Gobierno ni tampoco Marruecos hicieran nada para impedirlo».

Defensa de la gestión gubernamental e iniciativas de Sánchez

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Por su parte, el jefe del Ejecutivo ha negado que las fuerzas de seguridad o los servicios de inteligencia recibieran «alertas o avisos extraordinarios» antes de las jornadas del 30 y 31 de julio, detallando una serie de anuncios para responder a la crisis: