El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «por incompetente o por cómplice» si realmente el Ejecutivo no recibió alertas previas sobre la entrada masiva de más de 80.000 personas en Ceuta a finales de julio.
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Durante un tenso cara a cara en el Pleno del Congreso de los Diputados, Feijóo se ha reafirmo en calificar los acontecimientos como una «invasión que continúa», asegurando que miles de personas superaron la frontera «sin que el Gobierno ni tampoco Marruecos hicieran nada para impedirlo».
Defensa de la gestión gubernamental e iniciativas de Sánchez
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Por su parte, el jefe del Ejecutivo ha negado que las fuerzas de seguridad o los servicios de inteligencia recibieran «alertas o avisos extraordinarios» antes de las jornadas del 30 y 31 de julio, detallando una serie de anuncios para responder a la crisis:
- Publicación de un dosier oficial: El Gobierno hará públicos todos los informes elaborados durante los días de la entrada masiva para acreditar la secuencia de los hechos.
- Protesta diplomática a Rabat: Sánchez ha revelado que el Ejecutivo convocó el pasado 21 de agosto a la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, tras las declaraciones «inaceptables» de dos ministros marroquíes sobre Ceuta y Melilla.
- Frontex y revisión de acuerdos: España solicitará una presencia permanente de la agencia europea Frontex en el puerto ceutí y modificará los mecanismos de alerta en la cooperación con el país vecino.
- Propuesta de visita real: El presidente considera necesario que el Rey Felipe VI visite Ceuta y Melilla «en las próximas semanas», lo que supondría el primer viaje del jefe del Estado a las ciudades autónomas en dos décadas.