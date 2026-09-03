El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras revelarse en el Congreso de los Diputados que el Gobierno convocó de forma no pública a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, el pasado 21 de agosto.

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La citación diplomática se produjo a raíz de las recientes declaraciones de ministros del Ejecutivo alauí cuestionando la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Durante su comparecencia, Abascal criticó con dureza el formato de dicha reunión:

“Hemos sabido hoy que convocó en secreto a la embajadora. La convocatoria de un embajador es un hecho esencialmente público y político, no es un hecho secreto.” Lee tambien: Abascal tilda a Sánchez de “traidor” y “lacayo de Marruecos” tras la crisis fronteriza en Ceuta

Ofensiva de la oposición en el Congreso

Tanto el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como el propio Santiago Abascal habían exigido formalmente en los últimos días llamar a consultas o convocar «de carácter inmediato» a la representación diplomática marroquí. Sin embargo, el anuncio del presidente del Gobierno confirmando que la reunión ya se había celebrado a finales de agosto motivó duras reacciones por parte de la oposición: