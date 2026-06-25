El centrocampista sevillano se convierte en el primer fichaje estival del conjunto caballa, firmando por dos temporadas tras consolidarse en el fútbol profesional con el Albacete Balompié.

La Agrupación Deportiva Ceuta FC ha inaugurado su mercado de incorporaciones estivales con un regreso de garantías. Alejandro Meléndez vuelve a la disciplina blanca para convertirse en el timón del nuevo proyecto comandado por José Juan Romero. El futbolista de 27 años se ha comprometido con la entidad ceutí para las próximas dos campañas, en un movimiento estratégico que la dirección deportiva venía gestionando minuciosamente durante las últimas semanas.

La trayectoria previa de Meléndez en el Alfonso Murube avala esta contratación. Durante el curso 2023-2024, el mediocentro andaluz fue una pieza insustituible en el esquema de la AD Ceuta FC, disputando un total de 38 encuentros oficiales —todos ellos partiendo desde el once inicial— y aportando cinco dianas. Su liderazgo sobre el terreno de juego resultó determinante para que el equipo alcanzara la histórica clasificación al play-off de ascenso a la Liga Hypermotion, dejando un gran recuerdo en la afición local.

Aquel notable rendimiento le sirvió al centrocampista como trampolín hacia la categoría de plata del fútbol español de la mano del Albacete Balompié. En el Carlos Belmonte, Meléndez ha completado dos temporadas en las que sumó más de medio centenar de apariciones oficiales, consolidándose como un efectivo fiable e importante en el fútbol profesional. Especialmente destacada fue su aportación en el último curso bajo las órdenes de Alberto González, sumando 35 partidos y acumulando más de 2.400 minutos sobre el césped.

Con esta incorporación, José Juan Romero recupera a un futbolista que conoce a la perfección los automatismos y la filosofía de juego del equipo. Meléndez regresa en plena madurez deportiva para asumir un rol de máximo protagonismo en un Ceuta que busca seguir dando pasos al frente y consolidarse como uno de los proyectos más atractivos de la categoría.