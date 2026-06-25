El delantero de Cambrils regresa a la disciplina blanquiazul revalorizado tras firmar 14 goles en su cesión al Ceuta, lo que abre un abanico de posibilidades que van desde su continuidad en el primer equipo hasta un traspaso blindado por las cláusulas de su contrato.

Marcos Fernández se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado de fichajes para el Real Club Deportivo Espanyol. Tras completar una campaña sobresaliente en el fútbol profesional bajo los colores de la Agrupación Deportiva Ceuta, donde se asentó en el top 10 de goleadores de la categoría de plata con 14 tantos y dos asistencias, el atacante de 23 años regresa a la entidad perica con un estatus completamente distinto al de su salida. Su rendimiento en el conjunto caballa ha transformado lo que parecía una pieza para abaratar otras operaciones en un activo de enorme valor deportivo y económico.

El técnico Manolo González, quien ya dispuso de él la pasada pretemporada antes de que se concretara su préstamo a finales de agosto, lo tiene citado para iniciar los entrenamientos el próximo 7 de julio. A diferencia de otros futbolistas que regresan de sus respectivas cesiones, la continuidad de Marcos Fernández en la plantilla de Primera División para el curso 2026-27 no está ni mucho menos descartada. El cuerpo técnico contempla evaluar de primera mano su encaje en la punta de ataque junto a efectivos como Roberto Fernández, Kike García y Javi Puado.

No obstante, el mercado sigue muy de cerca los pasos del ariete tarraconense y el Espanyol cuenta con una posición de fuerza gracias a la ingeniería contractual ejecutada hace un año, cuando llegó libre procedente del filial del Real Betis. Actualmente, la cláusula de rescisión de Marcos Fernández está fijada en dos millones de euros. Sin embargo, el club catalán se guardó un derecho de tanteo mediante el cual, si un equipo presenta una oferta por esa cantidad, las oficinas del RCDE Stadium pueden retenerlo duplicando su ficha salarial. De ejecutarse este mecanismo, su blindaje se elevaría automáticamente hasta los ocho millones de euros.

Con todos los escenarios abiertos, el futuro del jugador de Cambrils se decidirá en las próximas semanas. El Espanyol no tiene urgencia por desprenderse de un futbolista que ha explotado en el Ceuta y solo una propuesta económica irrechazable aceleraría su salida antes de que Manolo González examine su potencial para dar el salto definitivo a la máxima categoría del fútbol español.