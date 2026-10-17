El tenista malagueño alcanza de nuevo la penúltima ronda de un torneo de esta categoría y se enfrentará al alemán, flamante número uno del mundo y reciente verdugo de Alex de Miñaur

El tenista español Alejandro Davidovich ha vuelto a clasificarse para unas semifinales del Masters 1000 de Shanghái 2026, un hito con el que regresa a la penúltima ronda de un torneo de esta categoría tras la edición de 2025, en la que cayó eliminado ante Carlos Alcaraz. El jugador malagueño afronta ahora un exigente compromiso frente a Alexander Zverev, quien accede a esta instancia tras derrotar con firmeza a Alex de Miñaur y estrenando de forma oficial la condición de número uno del mundo para el tramo final de la temporada. El encuentro promete altas dosis de tensión competitiva sobre la pista dura del torneo asiático, midiendo las aspiraciones del representante nacional ante uno de los principales dominadores del circuito internacional en el presente curso.

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Historial de enfrentamientos y trayectoria de los semifinalistas en Shanghái

El duelo de semifinales del Rolex Shanghai Masters 2026 escenificará el octavo enfrentamiento oficial entre Alejandro Davidovich y Alexander Zverev en el circuito profesional. Hasta la fecha, el balance de precedentes se decanta claramente del lado del tenista germano, ya que el jugador andaluz tan solo ha conseguido derrotar a Zverev en una ocasión anterior: el enfrentamiento disputado en el Masters 1000 de Canadá en el año 2023.

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El tenista alemán se presenta en esta ronda tras superar sin titubeos su anterior compromiso ante el australiano Alex de Miñaur. Zverev encadena una trayectoria muy sólida en territorio chino, avalada por los recientes títulos conquistados en Roland Garros y el US Open, méritos que le garantizan consolidar el primer puesto del ranking mundial. Por su parte, Davidovich busca dar la sorpresa y certificar el pase a la gran final de un Masters 1000, un objetivo que exige su versión más competitiva para frenar el juego del máximo cabeza de serie del torneo.

Horario del partido y opciones de retransmisión por televisión y streaming

La organización del torneo ha fijado la disputa del encuentro de semifinales del Masters 1000 de Shanghái 2026 entre Alejandro Davidovich y Alexander Zverev para la jornada del sábado 17 de octubre, quedando el horario exacto del choque pendiente de confirmación oficial por parte de la competición.

Para los aficionados y seguidores del tenis en España que deseen seguir el desarrollo del enfrentamiento en directo, el partido se podrá ver tanto por televisión como a través de internet mediante streaming. La retransmisión oficial en territorio español correrá a cargo de la plataforma Movistar Plus+, que emitirá el choque en directo a través de su canal especializado Movistar Deportes 2.