El tenista malagueño Alejandro Davidovich hizo historia este domingo tras imponerse a su compatriota Rafa Jódar en la final del Masters 1000 de Shanghái, con un marcador de 1-6, 7-6(5), 6-4. Este triunfo supone su primer título en esta categoría, el tercero de su carrera, y lo convierte en el primer español que alcanza la gloria en el torneo chino.([europapress.es])

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Davidovich remontó después de perder con claridad el primer set, recuperándose en el segundo del dominio inicial de Jódar y finalmente imponiéndose en el parcial decisivo. La victoria le permitió levantar el trofeo tras 2 horas y 27 minutos de intensa competición.([europapress.es])

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Gracias a este triunfo, Davidovich ascenderá en el ranking ATP hasta el puesto número 13, el mejor de su carrera, mientras que Jódar, como finalista, se situa en el número 11, con 3.234 puntos, rozando así el top 10.([europapress.es])

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Apuestas para el número uno y la temporada que queda

La derrota de Carlos Alcaraz frente al belga Zizou Bergs en la tercera ronda del torneo de Shanghái (7-5 y 7-6(4)) también trae implicaciones importantes: con esa eliminación, Alcaraz pierde la oportunidad de recuperar el número uno del ranking ATP para lo que resta del año, lo que garantiza que Alexander Zverev termine la temporada 2026 como número uno del mundo.([tennisnet.com])

El historial de España en Shanghái y los logros de los finalistas

Hasta ahora, Shanghái había sido el único Masters 1000 en el que ningún jugador español había sido campeón, a pesar de los intentos de figuras como Rafael Nadal (finalista en 2009 y 2017), David Ferrer (2011) y Roberto Bautista (2016). Davidovich rompe esta ausencia en el palmarés español.([as.com])

Jódar, con apenas 20 años, disputó su primera final en un Masters 1000 y se consolida como una de las promesas del tenis español: será una de las estrellas a seguir, tanto en el ranking mundial como en la carrera anual rumbo a las ATP Finals.([en.wikipedia.org])