Las autoridades sanitarias de la ciudad autónoma han confirmado un nuevo diagnóstico positivo por difteria, sumando tres casos en apenas una semana e introduciendo la alerta en la población local tras los primeros contagios vinculados al ámbito de la inmigración.

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El Área de Sanidad ha notificado este lunes la detección de un tercer caso de difteria en Ceuta. A diferencia de los dos primeros positivos registrados días atrás —correspondientes a una mujer acogida en el CETI y a un menor de un centro de protección—, este nuevo afectado es un hombre residente en la localidad, lo que eleva la preocupación de los servicios epidemiológicos ante la posibilidad de una mayor circulación de la bacteria en el municipio.

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El Pueblo de Ceuta

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Seguimiento y protocolos de vigilancia

Tras confirmarse este nuevo positivo, los servicios de medicina preventiva y salud pública han activado de manera inmediata los protocolos pertinentes de rastreo, estudio de contactos estrechos y profilaxis para frenar cualquier posible cadena de transmisión.

Los especialistas recuerdan que la difteria es una enfermedad infecciosa aguda grave pero prevenible mediante la vacunación sistemática, por lo que insisten en la importancia de revisar los calendarios de inmunización y acudir ante la aparición de síntomas respiratorios compatibles para garantizar un control efectivo de la situación sanitaria en la ciudad.