La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta este viernes debido a la posible presencia de Salmonella enteritidis en varios lotes de huevos de la marca Eroski. Esta medida se tomó tras recibir una notificación de las autoridades sanitarias del País Vasco.

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El producto afectado es ‘Huevos frescos de gallinas sueltas en el gallinero’, disponible en tamaños M, L y XL, y comercializado en estuches de 1 docena, 0,5 docena y 1,5 docenas. Los lotes implicados son aquellos con el código 0222F XXXX, donde XXXX corresponde a las fechas de consumo preferente entre el 22 de noviembre y el 1 de diciembre.

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Distribución en varias comunidades

Los códigos EAN afectados incluyen: 8480010184778 para ‘Huevo fresco L Suelo’; 8480010184785 para huevo fresco M Suelo; 8480010190106 para ‘Huevo suelo L’; 8480010190076 para ‘Huevo suelo M/L’; y 8480010196733 para ‘Huevo fresco suelo L/XL’.

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La distribución inicial de estos productos abarca las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Comunidad de Madrid, Murcia y País Vasco. No se descarta que los huevos hayan sido redistribuidos a otras comunidades autónomas.

Recomendaciones de la AESAN

La AESAN ha comunicado la alerta a las autoridades autonómicas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para asegurar la retirada de los productos afectados de los canales de venta.

Se insta a los consumidores que tengan estos productos en casa a no consumirlos. En caso de haberlos ingerido y presentar síntomas de salmonelosis, como diarrea, vómitos, fiebre y dolor de cabeza, se recomienda acudir a un centro de salud.