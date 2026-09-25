Activación del protocolo preventivo en el Hospital Universitario

Un grupo compuesto por más de una veintena de profesionales sanitarios del Hospital Universitario de Ceuta se encuentra bajo seguimiento médico desde hace más de una semana. La medida se adoptó tras haber mantenido contacto con un paciente de origen marroquí al que se le diagnosticó una tuberculosis avanzada y altamente contagiosa (bacilífera).

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Fuentes médicas confirmadas por El Pueblo de Ceuta remarcan que hasta la fecha no se ha detectado ningún contagio entre los trabajadores. Las actuaciones, que incluyen la realización de pruebas de detección como el test QuantiFERON, responden de manera estricta a las medidas de prevención para descartar la infección latente en el personal expuesto.

Error de diagnóstico inicial y circuito asistencial

El paciente acudió al centro sanitario aportando documentación médica previa de Marruecos que orientaba el diagnóstico hacia un posible proceso tumoral. Sin embargo, el protocolo varió antes de practicarle una biopsia:

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Pruebas complementarias: La realización de un TAC hospitalario levantó las alarmas al mostrar imágenes compatibles con la enfermedad infecciosa.

La realización de un TAC hospitalario levantó las alarmas al mostrar imágenes compatibles con la enfermedad infecciosa. Confirmación por Neumología: El servicio confirmó el cuadro de tuberculosis en estado avanzado, suspendió la intervención quirúrgica programada e instauró el tratamiento médico.

El servicio confirmó el cuadro de tuberculosis en estado avanzado, suspendió la intervención quirúrgica programada e instauró el tratamiento médico. Aislamiento: El afectado permanece en tratamiento y aislamiento domiciliario, mientras se realiza el estudio de contactos tanto en su entorno conviviente como entre el personal que le atendió en Urgencias, Admisión, Consultas y Anestesia.

Aumento de la incidencia de casos

Fuentes del centro hospitalario señalan que desde el repunte de entradas migratorias registrado a finales de julio se ha observado un incremento en la detección de casos de tuberculosis en estadios avanzados entre la población migrante asistida. En la actualidad, tres pacientes permanecen ingresados en el centro hospitalario ceutí por esta misma patología.

Claves del protocolo de seguimiento