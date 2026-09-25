MADRID / RABAT. – El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Naser Burita, ha declarado que la responsabilidad sobre la permanencia de los migrantes irregulares y menores que entraron en Ceuta recae en la gestión del Gobierno español. En unas recientes declaraciones, Burita señaló que «si los migrantes ilegales y los menores no han sido devueltos», el motivo de esta situación debe trasladarse a las autoridades españolas, subrayando que no corresponde a la administración marroquí ejecutar dichas devoluciones.

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Las manifestaciones del canciller marroquí se producen tras los episodios de entradas masivas registrados en la ciudad autónoma, un escenario que mantiene bajo presión la gestión migratoria y los recursos de acogida locales. Burita enfatizó que el procedimiento y la logística para efectuar los retornos son competencia exclusiva del Estado receptor, desmarcándose así de los retrasos o parálisis en las repatriaciones.

Esta postura pone de relieve la continua complejidad en las relaciones bilaterales entre Madrid y Rabat en materia de control fronterizo y gestión de menores no acompañados, un punto clave de debate político y jurídico en el marco de la cooperación transfronteriza entre ambos países.

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