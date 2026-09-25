CEUTA. – El Tribunal de Instancia número 1 de Ceuta ha acordado la apertura de diligencias previas para investigar la desaparición, mutilación y muerte de un número indeterminado de gatos comunitarios en diversos puntos de la ciudad autónoma. La instrucción judicial, centrada en un presunto delito contra los animales, se inicia a raíz de una denuncia presentada por la asociación animalista Zolandia tras los episodios de entrada de migrantes registrados a mediados de agosto.

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Mediante un auto con fecha del 16 de septiembre, el magistrado ha requerido a la Policía Nacional, a la Guardia Civil (Seprona) y a la Policía Local que aporten cualquier atestado, denuncia o llamada registrada durante el último mes relacionada con la localización de animales lesionados o sin vida. Asimismo, las fuerzas de seguridad deberán identificar y tomar declaración a las cuidadoras y voluntarias de las colonias felinas afectadas —ubicadas en zonas como Huerta Téllez, Carmelitas, Punta Blanca o el barrio del Príncipe— con el fin de recopilar fotografías, partes veterinarios e informes sobre el deterioro de los refugios.

Desde las entidades promotoras de la denuncia señalan que el objetivo del procedimiento es esclarecer mediante pruebas la autoría y el alcance de los hechos, después de que diversos colectivos locales y testimonios difundidos en redes sociales alertaran sobre la vandalización de estos espacios de alimentación y la presencia de ejemplares desmembrados.

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