La Guardia Civil ha neutralizado en las últimas horas una decena de intentos de entrada irregular a través de la valla fronteriza que separa Ceuta de Marruecos. Los intentos de salto han sido protagonizados por varios grupos integrados por migrantes de origen subsahariano, quienes trataron de aprovechar el despliegue de las fuerzas de seguridad en los puntos habituales de la frontera para intentar acceder a la ciudad autónoma a través de otros tramos del perímetro.

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Según informan fuentes de los servicios de seguridad, la presión migratoria se ha intensificado a lo largo del trazado perimetral. Los migrantes, organizados en pequeños y medianos grupos, buscaron dispersarse por distintas áreas del vallado para diversificar los puntos de presión y rebasar el dispositivo de contención.

Sin embargo, la rápida intervención del dispositivo de vigilancia perimetral de la Guardia Civil, en coordinación con las fuerzas de seguridad marroquíes al otro lado de la frontera, ha evitado que se llegara a consumar ninguna entrada a territorio español. El despliegue incluyó el refuerzo de patrullas terrestres y el uso de medios de detección térmica y vigilancia remota para monitorizar en tiempo real los movimientos en las inmediaciones del perimétro.

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Durante la intervención no se han registrado heridos de gravedad entre los agentes ni entre los migrantes, aunque las patrullas mantienen un nivel alto de alerta en toda la zona fronteriza ante la posibilidad de que se repitan nuevos intentos dispersos en las próximas horas.