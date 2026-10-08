CEUTA. El extremo malagueño del AD Ceuta, Álex Camacho, ha analizado la actualidad del conjunto caballa tras encadenar tres jornadas consecutivas sin conocer la derrota en LaLiga Hypermotion, culminadas con un valioso empate en el estadio del CD Castellón. El atacante, que vive su debut como futbolista profesional tras incorporarse este verano procedente del Juventud Torremolinos, se ha afianzado como una de las piezas fijas en los esquemas del técnico José Juan Romero.

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En sus declaraciones, Camacho subrayó el giro de dinámica experimentado por el vestuario y la importancia capital del feudo ceutí para lograr la permanencia en la categoría:

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