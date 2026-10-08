CEUTA. El extremo malagueño del AD Ceuta, Álex Camacho, ha analizado la actualidad del conjunto caballa tras encadenar tres jornadas consecutivas sin conocer la derrota en LaLiga Hypermotion, culminadas con un valioso empate en el estadio del CD Castellón. El atacante, que vive su debut como futbolista profesional tras incorporarse este verano procedente del Juventud Torremolinos, se ha afianzado como una de las piezas fijas en los esquemas del técnico José Juan Romero.
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En sus declaraciones, Camacho subrayó el giro de dinámica experimentado por el vestuario y la importancia capital del feudo ceutí para lograr la permanencia en la categoría:
- Dinámica y solvencia en Castalia: Salida reforzada tras igualar ante el líder e invicto Castellón, destacando la madurez mental del grupo para sobreponerse al gol encajado en el minuto uno.
- Fortaleza en el Murube: Marcó el estadio municipal como el pilar fundamental para cumplir los objetivos de la temporada, ante el inminente compromiso liguero frente al CE Sabadell.
- Confianza del cuerpo técnico: Adaptación progresiva al ritmo de Segunda División, compaginando demarcaciones ofensivas y de carrilero bajo la consigna de generar peligro constantemente en el uno contra uno.
- Perspectiva académica y futuro: Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, hizo hincapié en la necesidad de que los futbolistas jóvenes mantengan sus estudios para asegurar su futuro profesional más allá del terreno de juego.