En medio de la compleja situación social y migratoria que atraviesa la Ciudad Autónoma de Ceuta desde finales de julio, la AD Ceuta FC busca alzarse como un punto de encuentro e identidad para todos los ciudadanos. Su presidente, Luhay Hamido, ha compartido una serie de reflexiones en sus redes sociales reafirmando el valor que posee la entidad deportiva como elemento de cohesión social.

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«La AD Ceuta FC representa mucho más que un club de fútbol: es identidad, unión social, responsabilidad personal y un proyecto de vida», destacó el dirigente caballa en un mensaje publicado en Facebook, donde llegó a asegurar que el sentimiento por el club «debería ser una asignatura que se enseñe en todos los colegios».

Alejado de la política y centrado en lo deportivo

Hamido quiso marcar una clara distancia con el debate político y centrar todos sus esfuerzos en la gestión y protección de la institución:

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Protección al club y al feudo: «A partir de ahora toda mi fuerza y energía van a estar en sacar a la AD Ceuta FC adelante, el equipo de absolutamente todos los ceutíes. Y lo voy a proteger con mi vida literalmente. De igual manera voy a proteger el Murube, ya que es el único lugar en el que creo que todos los ceutíes estamos a una», aseveró el presidente.

«A partir de ahora toda mi fuerza y energía van a estar en sacar a la AD Ceuta FC adelante, el equipo de absolutamente todos los ceutíes. Y lo voy a proteger con mi vida literalmente. De igual manera voy a proteger el Murube, ya que es el único lugar en el que creo que todos los ceutíes estamos a una», aseveró el presidente. Neutralidad institucional: El dirigente dejó claro que no se pronunciará sobre cuestiones políticas: «No quiero saber absolutamente nada de política, ni voy a volver a pronunciarme al respecto. No soy abanderado de nadie, ni quiero serlo. Soy el Presidente de la AD Ceuta FC, club profesional de LaLiga. Fin».

Alivio en el césped y regreso de efectivos

El panorama estrictamente deportivo también muestra señales de recuperación para el conjunto dirigido por José Juan Romero. Tras semanas marcadas por las dificultades para reforzar la plantilla y la tensión vivida en la ciudad, el equipo logró rescatar un valioso empate ante el Real Valladolid gracias a un gol de Carlos Hernández en el minuto 100 de juego.

Además, el cuerpo técnico empieza a recibir noticias positivas desde la enfermería con el retorno de Kialy Koné a las sesiones de entrenamiento. El jugador vuelve a ejercitarse sobre el césped tras varias semanas de baja, aliviando de forma paulatina una enfermería aún concurrida (donde continúan recuperándose futbolistas como Anuar, Marino Illescas, Lapeña, Kenneth Mamah, Petxaromán, Cédric y Redru). A estas bajas se suman la convocatoria internacional de Sevikyan con la selección de Armenia y la sanción de un partido que deberá cumplir Omar Sadik tras su expulsión.