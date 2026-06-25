La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) inicia gestiones de urgencia ante la nueva normativa que entra en vigor el 1 de julio, la cual elimina el trato preferente al transporte de mercancías hacia la ciudad autónoma.

CEUTA — La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha encendido todas las alarmas ante un inminente cambio en la gestión aduanera del Puerto de Algeciras. A partir del próximo 1 de julio, la entrada en vigor de la Nota Informativa NIN 2/2026, aprobada por la Sede Desconcentrada de Aduanas e Impuestos Especiales de Algeciras, eliminará el tratamiento diferenciado que recibían las mercancías con destino a Ceuta, integrándolas en el circuito general de exportaciones pesadas.

La patronal ceutí advierte que lo que parece una simple modificación técnica amenaza con colapsar el principal corredor de abastecimiento de la ciudad, provocando retrasos masivos, un incremento de los costes logísticos y, en última instancia, un aumento de precios que terminarán pagando las empresas y las familias ceutíes.

El fin del trato específico: Ceuta tratada como una exportación común

Hasta ahora, el tráfico de mercancías hacia Ceuta disfrutaba de una vía preferente para garantizar la agilidad del suministro. Sin embargo, la nueva organización asimilará este transporte al del resto de exportaciones internacionales que operan en Algeciras.

La CECE denuncia que esta medida satura el canal de tráfico pesado sin tener en cuenta la «singularidad» de un territorio extrapeninsular. La propia Administración aduanera reconoce que los canales afectados sufren ya una elevada ocupación, pero no se han previsto soluciones ni excepciones para el flujo hacia Ceuta.

La paradoja legal: Esta decisión choca con los principios de la Constitución Española y la normativa europea, que exigen compensar los sobrecostes de la extrapeninsularidad y reducir los obstáculos geográficos para garantizar el mercado interior.

El «efecto dominó» del camión que pierde el ferry

El desabastecimiento y las pérdidas económicas en Ceuta se miden en minutos. Al unificar los controles, cualquier retraso por la saturación de las vías aduaneras en Algeciras provocará que los camiones pierdan sus embarques programados.

Retrasos multiplicados: Una demora de pocos minutos en la aduana puede traducirse en la pérdida del ferry, obligando al transportista a esperar horas o incluso una jornada completa para el siguiente barco.

Una demora de pocos minutos en la aduana puede traducirse en la pérdida del ferry, obligando al transportista a esperar horas o incluso una jornada completa para el siguiente barco. Pérdida de productividad: Las empresas ceutíes verán paralizados sus equipos de descarga y distribución, perdiendo recursos humanos y eficiencia.

Las empresas ceutíes verán paralizados sus equipos de descarga y distribución, perdiendo recursos humanos y eficiencia. Fuga de operadores: La patronal advierte que varias empresas logísticas nacionales ya muestran reticencias a operar con Ceuta debido a las dificultades actuales; con estas nuevas trabas, temen que desistan definitivamente.

El problema toca de lleno a productos de primera necesidad. Prácticamente el 100% de lo que se consume en la ciudad autónoma llega por esta vía marítima: alimentación, medicamentos, paquetería urgente, suministros comerciales y materiales de construcción.

Subida de precios y caída de servicios

Los márgenes comerciales de las empresas de mensajería urgente y distribución rápida son ya muy reducidos. Si los tiempos de espera aumentan y los costes logísticos se disparan, la viabilidad del servicio corre peligro. La CECE avisa de que el consumidor final no solo se enfrenta a pagar más por los productos, sino a una reducción drástica de la oferta logística y de servicios de transporte rápido.

Ofensiva institucional de la CECE

Ante la gravedad de la situación, la CECE ha asumido el liderazgo de una respuesta conjunta del sector empresarial y logístico. La patronal ya coordina acciones con:

La Asociación de Transitarios del Campo de Gibraltar (ATREIA).

La Asociación de Transportistas de Ceuta.

Operadores logísticos locales y nacionales.

Asimismo, la Confederación ha trasladado un informe técnico de urgencia a la Dependencia Regional de Aduanas de Andalucía, Ceuta y Melilla (con sede en Sevilla) y ha solicitado la intervención de la Delegación del Gobierno para que eleve la problemática directamente a la Secretaría de Estado y a la cúpula de la Agencia Tributaria antes de que la medida entre en vigor el 1 de julio.