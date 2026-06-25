La Guardia Civil detiene a nueve personas e investiga a otras siete en una operación que ha permitido recuperar ocho embarcaciones valoradas en 341.000 euros.

CAMPO DE GIBRALTAR / CEUTA — La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de embarcaciones en el Campo de Gibraltar que servía de soporte logístico a las grandes mafias operantes en el Estrecho. Según las investigaciones, la red proveía de medios marítimos y asistencia tanto a organizaciones dedicadas al narcotráfico como al tráfico ilegal de personas.

La operación, coordinada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Guadiaro (Comandancia de Algeciras), se ha saldado con nueve detenidos, siete investigados y la recuperación de ocho barcos cuyo valor en el mercado asciende a los 341.000 euros.

El origen: un robo frustrado en Sotogrande

El hilo del que tiraron los agentes comenzó a gestarse en mayo de 2025, tras abortarse el robo de un barco fueraborda en el Puerto Deportivo de Sotogrande, en San Roque. A raíz de este suceso, la Guardia Civil detectó un patrón delictivo que les llevó a identificar un entramado organizado al que se le atribuyen otros once delitos similares, entre robos consumados y tentativas.

La red tenía como objetivo principal la sustracción de dos tipos de embarcaciones muy cotizadas por las mafias del Estrecho:

Embarcaciones recreativas

Semirrígidas de gran potencia

Estos modelos son especialmente valorados por su velocidad para cruzar el Estrecho de Gibraltar y por su capacidad para realizar tareas de avituallamiento y asistencia en alta mar (petroleras y apoyo logístico a narcolanchas).

Conexión con Ceuta y el Norte de África

El grupo criminal contaba con una estructura perfectamente definida y un reparto de tareas especializado: localización de objetivos, manipulación de motores, pilotos para el traslado de las embarcaciones y dinamizadores de información desde la costa.

Logística internacional: Parte del entramado operaba directamente desde Ceuta y el norte de África, puntos estratégicos desde donde coordinaban los traslados marítimos vinculados de forma directa a las redes de inmigración irregular.

Balance judicial de la operación

Con el desmantelamiento de este grupo, la Guardia Civil da por esclarecidos un total de 14 delitos:

10 delitos de robo con fuerza consumados.

de robo con fuerza consumados. 2 delitos de robo con fuerza en grado de tentativa.

de robo con fuerza en grado de tentativa. 1 delito de pertenencia a grupo criminal.

de pertenencia a grupo criminal. 1 delito de tráfico ilegal de personas (favorecimiento de la inmigración irregular).

Tanto los nueve detenidos como las diligencias policiales y los efectos intervenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.