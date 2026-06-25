El primer episodio de la tercera temporada de la producción de HBO Max sella el desenlace del príncipe en la Batalla del Gaznate con un desarrollo que diverge de la novela ‘Fuego y sangre’ y aviva las discrepancias creativas

(Contiene SPOILERS del 3×01 de LA CASA DEL DRAGÓN)

El universo de Poniente ha vuelto a sacudir a su audiencia con un giro determinante en el devenir de sus protagonistas. El estreno del capítulo 3×01 de ‘La casa del dragón’, la exitosa serie de HBO Max, ha certificado el trágico desenlace de Jacaerys Velaryon, un acontecimiento que ha impactado a los espectadores debido a las notables diferencias respecto al relato original escrito por George R. R. Martin en su saga literaria. La muerte del heredero de Rhaenyra Targaryen no solo altera el rumbo de la danza de los dragones en la pequeña pantalla, sino que profundiza en la deconstrucción de los personajes y pone de manifiesto las discrepancias existentes entre el autor de las novelas y el máximo responsable creativo de la adaptación televisiva.

En la producción audiovisual, el destino de Jacaerys Velaryon —también conocido como Jace— queda sellado en el marco de la Batalla del Gaznate. El joven príncipe se mostraba profundamente contrariado por la política de los llamados «semillas de dragón», aquellos bastardos que reclamaban monturas para el bando de los Negros. Disgustado ante las decisiones que la reina Rhaenyra adoptaba a raíz de su acuerdo con Alicent, e intentando proteger la vida de su progenitora, Jace tomaba la iniciativa de volar hacia el conflicto sobre los lomos de su dragón, Vermax, obligando a la monarca a permanecer a salvo en Rocadragón.

Acompañado en el aire por Baela, Jacaerys sobrevolaba las embarcaciones de la Triarquía con el firme propósito de destruirlas. Sin embargo, la ofensiva resultaba fatal cuando Vermax era alcanzado por un arpón enemigo. El posterior encuentro con Rhaena y su dragón Robaovejas —criatura que todavía se le resiste— provocaba que Vermax volara a una altura excesivamente baja, lo que propició que el arpón quedara enganchado en el mar, arrastrando al dragón hacia las profundidades donde terminaba por ahogarse. Aunque Jace lograba zafarse de su montura para salir a la superficie, era alcanzado de forma inmediata por las flechas de las fuerzas enemigas, consumándose así su fallecimiento y cumpliéndose las profecías más aciagas de la trama.

El contraste con la obra literaria

Este desarrollo argumental difiere sustancialmente de lo narrado por George R. R. Martin en la novela ‘Fuego y sangre’. En el texto original, Jacaerys Velaryon afrontaba su final con el proceder propio de un guerrero veterano, convirtiéndose en una auténtica leyenda y sin mantener conflicto alguno con su madre. La gran divergencia radica, no obstante, en el cometido estratégico y humano del príncipe durante la Batalla del Gaznate. Mientras que en la serie de HBO Max los hermanos pequeños de Jace, Aegon el Joven y Viserys, se encuentran escondidos de manera segura en Pentos para salvaguardar la línea sucesoria tras la muerte previa de Lucerys, el libro los sitúa en un escenario completamente distinto.

En la obra literaria, los infantes viajan a bordo de uno de los barcos de la Serpiente Marina en mitad del conflicto, buscando un refugio seguro en Rocadragón. En las páginas de la novela, Jace es plenamente consciente de la relevancia política —más que sentimental— que supone salvar la vida de sus hermanos menores. Aunque la maniobra concluye con su propio fallecimiento al ser arrastrado al mar por las fuerzas enemigas, el príncipe lograba con su sacrificio asegurar la supervivencia de ambos niños, un matiz que la serie de televisión ha modificado por completo al dotar a su acción de un trasfondo más impulsivo y emocional.

Discrepancias creativas y la visión del ‘showrunner’

Estas alteraciones en la estructura narrativa han reavivado el debate en torno a las decisiones creativas de la adaptación, provocando fricciones públicas entre el autor de la saga y el showrunner de la serie, Ryan Condal. George R. R. Martin ya había advertido en su blog personal sobre los riesgos de modificar los elementos de su obra: «Cuidado con el efecto mariposa. Un cambio que parece pequeño puede provocar grandes consecuencias más adelante», señaló el escritor estadounidense en referencia al distanciamiento entre ambos formatos.

Por su parte, Ryan Condal ha defendido su postura explicando el trasfondo conceptual que persigue esta tercera temporada. «Históricamente, este universo ha dado lo mejor de sí en lo literario cuando deconstruye los tópicos de la fantasía épica. Como escritor, me interesaba mucho explorar cómo se vería el manido tropo del elegido si se abordara con la mirada de Juego de tronos», ha declarado el productor a TV Insider.

Según el creador, la serie de televisión enfatiza deliberadamente la profecía de Aegon y la idea de que los Targaryen poseen una misión histórica trascendental, un factor que afecta de forma directa a la evolución de Jace debido a que Rhaenyra contempla la guerra no como una mera disputa por el Trono de Hierro, sino como parte de un deber místico superior. De este modo, Condal ha optado por priorizar el componente emotivo, la magia y las premoniciones dinásticas, planteando interrogantes sobre cómo reacciona un personaje cuando se le educa bajo la creencia de que es el centro de una historia sagrada elegida por los dioses, aun cuando las crónicas de Poniente ya se encuentren escritas.