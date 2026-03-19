La joven malagueña, de 26 años, sufre un colapso emocional en Honduras tras los reproches de sus compañeros de Playa Victoria. Toni Elías y Paola Olmedo señalan su falta de adaptación y sus «caprichos» en la convivencia.

La tensión en ‘Supervivientes 2026’ ha alcanzado su punto crítico para Almudena Porras. La concursante malagueña, de 26 años, atraviesa su momento más delicado en el ‘reality’ de Telecinco tras verse señalada de forma unánime por los integrantes de su grupo, Playa Victoria. Lo que comenzó como una difícil convivencia ha derivado en un aislamiento emocional que la ex de ‘La isla de las tentaciones 9’ no ha podido soportar durante la última gala.

Enfrentamientos en la Zona Roja: el reproche de Toni Elías

El detonante de la crisis tuvo lugar en la asamblea de la Zona Roja. Toni Elías, campeón de motociclismo, mostró un enfado inédito al recriminar a la joven su actitud durante el descanso nocturno. Elías acusó a la pareja de Borja Silva de no respetar su espacio vital para dormir, un conflicto que evidenció las profundas grietas en la relación del grupo.

A las quejas del piloto se sumó Paola Olmedo. La exnuera de Carmen Borrego manifestó su hartazgo ante lo que definió como «caprichos y manías» de Porras. Tanto Olmedo como Elías coincidieron en calificar de «tiquismiquis» la actitud de la joven, señalando que sus exigencias con la comida y el descanso son, a su juicio, incompatibles con las condiciones extremas de Honduras. «No come lo que sea y no duerme lo que sea», sentenciaron.

Un aislamiento unánime frente a Ion Aramendi

La brecha entre Almudena Porras y sus compañeros quedó patente cuando el presentador, Ion Aramendi, consultó al equipo quién consideraba que la malagueña mantenía una actitud excesivamente selectiva. La respuesta fue casi total: Álex de la Croix, Alvar Segui, Ivonne Reyes, Alberto Ávila, Toni Elías, Paola Olmedo y Teresa Seco levantaron la mano. Únicamente Gerard Arias se mantuvo al margen de la crítica colectiva que tachaba a la concursante de ser «especialita con la comida».

Ante el peso de las críticas, la joven se derrumbó en directo, confesando su incapacidad para conectar con el resto de náufragos. «Desde primera hora creo que este no es mi sitio. Soy una persona tímida y me siento desplazada», explicó entre sollozos, subrayando que se siente en un «bucle» por su condición de ser la última en llegar al concurso.

El consuelo de Claudia Chacón y la salvación agridulce

A pesar de haber logrado la salvación por parte del público, Almudena Porras lamentó la supuesta falta de empatía de sus compañeros tras conocerse la noticia. «Ni una persona me ha dicho ‘enhorabuena’. No os habéis alegrado», recriminó a los miembros de Playa Victoria, quienes desmintieron tal acusación de forma tajante.

En medio de su desesperación, el único apoyo público llegó desde la otra playa. Su amiga Claudia Chacón le envió un mensaje de aliento para intentar frenar su hundimiento moral: «Eres mucho más fuerte de lo que te piensas. No pienses que todo el mundo está en tu contra». Por el momento, la malagueña permanece en el concurso, aunque su resistencia mental se encuentra seriamente comprometida.