El santoral católico celebra hoy, 2 de mayo, a San Atanasio de Alejandría, obispo y Doctor de la Iglesia. Su fecha tradicional de fallecimiento se sitúa en 373, y su memoria sigue unida a la defensa de la fe frente a controversias doctrinales del siglo IV.

Este sábado coincide con una jornada especialmente propicia para recordar cómo la teología y el gobierno pastoral se entrelazaron en la Iglesia antigua. En la liturgia, la figura de Atanasio ocupa un lugar destacado por su perseverancia y por su influencia en el modo de explicar la fe cristiana en cuestiones trinitarias.

San Atanasio de Alejandría

San Atanasio fue obispo de Alejandría, ciudad clave del pensamiento cristiano en el Mediterráneo. Vivió en el convulso siglo IV, cuando en Oriente se debatían con fuerza las formulaciones sobre la Trinidad y la identidad de Cristo.

Uno de los rasgos que más se le atribuyen es su firmeza doctrinal y su participación activa en las controversias de su tiempo. En esa época, el debate sobre el arrianismo marcó a muchas comunidades, y Atanasio se convirtió en una referencia central para quienes defendían la fe “ortodoxa” tal como se fue precisando en la tradición.

Su legado espiritual no se limita a textos o disputas: también se recuerda su papel como pastor. Desde su sede episcopal, Atanasio acompañó a su Iglesia con una autoridad marcada por la convicción, algo que los cristianos valoraron por su tenacidad y coherencia.

La Iglesia lo honra como Doctor de la Iglesia, título reservado a santos cuya enseñanza ha sido especialmente fecunda para comprender la fe. En 2 de mayo, su memoria vuelve a poner el foco en cómo la claridad doctrinal y el cuidado pastoral pueden caminar juntos.

Otros santos que se celebran el 2 de mayo

Santos Hespero, Zoe, Ciriaco y Teódulo de Atalia : mártires (siglo II), testigos de la fe en Atalia .

: (siglo II), testigos de la fe en . San Félix de Hispalis : diácono y mártir (siglo IV), asociado a Hispalis (Sevilla).

: (siglo IV), asociado a (Sevilla). Santos Vindemial de Capsa y Longinos de Pamaria : obispos y mártires (fallecimientos en 483 ), venerados por su testimonio episcopal.

: (fallecimientos en ), venerados por su testimonio episcopal. San Waldeberto de Luxeuil : abad (f. 665 ), figura vinculada al monacato de Luxeuil .

: (f. ), figura vinculada al monacato de . Santa Viborada de Sankt Gallen : virgen y mártir (f. 926 ), venerada en relación con Sankt Gallen .

: (f. ), venerada en relación con . San Antonino de Florencia : obispo (f. 1459 ), recordado en Florencia .

: (f. ), recordado en . San José María Rubio Peralta : presbítero (f. 1929 ), mártir en el contexto del siglo XX.

: (f. ), mártir en el contexto del siglo XX. Beato Nicolás Hermansson : obispo (f. 1391 ), testigo de la fe en época medieval.

: (f. ), testigo de la fe en época medieval. Beato Guillermo Tirry : presbítero y mártir (f. 1654 ), venerado por su fidelidad hasta el final.

: (f. ), venerado por su fidelidad hasta el final. Beato José Nguyên Van Luu : catequista y mártir (f. 1854 ), recordado por su tarea de formación cristiana.

: (f. ), recordado por su tarea de formación cristiana. Beato Boleslao Strzelecki: presbítero y mártir (f. 1941), honrado como servidor de la fe en tiempos difíciles.

Significado litúrgico

En el día de San Atanasio de Alejandría (2 de mayo) se subraya su condición de obispo y Doctor, por lo que la tradición impulsa a leer u orar con pasajes que ayuden a conocer el lenguaje cristiano sobre la fe trinitaria. También es habitual que, en comunidades de raigambre histórica, se prepare la jornada con una oración breve pidiendo claridad y constancia, inspiradas en su ejemplo de defensa de la doctrina.

Entre los demás santos del 2 de mayo destacan varios mártires, desde el siglo II hasta el XX, lo que convierte la fecha en una ocasión para recordar que la vida cristiana se expresó también con testimonio público: diáconos, obispos, presbíteros y catequistas aparecen juntos en la memoria del calendario.