El regreso de Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton y Nigel a la gran pantalla ha convertido a ‘El Diablo Viste de Prada 2’ en uno de los estrenos más esperados del año. La secuela de la película de 2006 llega a los cines españoles este 30 de abril de 2026, con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retomando sus personajes más icónicos dentro del universo de la revista Runway.

Como ocurre con muchos estrenos actuales, una de las preguntas más repetidas entre los espectadores es si la película cuenta con escena postcréditos. La costumbre de permanecer en la sala hasta el final se ha extendido en los últimos años, especialmente por las grandes franquicias que utilizan esos minutos extra para adelantar secuelas, introducir nuevos personajes o cerrar tramas pendientes.

En este caso, la respuesta es clara: ‘El Diablo Viste de Prada 2’ no tiene escena postcréditos. La película no incluye ninguna secuencia adicional al final de los créditos, por lo que los espectadores pueden abandonar la sala cuando termine la historia principal sin temor a perderse un guiño, una sorpresa o un avance de una posible nueva entrega.

La decisión encaja con el tono de la saga. A diferencia de las películas de superhéroes o de las franquicias construidas sobre universos compartidos, ‘El Diablo Viste de Prada 2’ apuesta por una estructura más clásica, centrada en cerrar el recorrido emocional de sus protagonistas dentro de una historia completa. No necesita recurrir a una escena final escondida para explicar su desenlace ni para condicionar la lectura de la película.

El regreso de una historia icónica

La secuela llega veinte años después del fenómeno original y vuelve a reunir a buena parte del equipo creativo. David Frankel regresa como director y Aline Brosh McKenna firma de nuevo el guion, mientras que el reparto principal recupera los papeles que convirtieron la primera película en una referencia de la cultura popular, la moda y el cine comercial de los años 2000.

La nueva historia se sitúa en un contexto muy distinto al de la primera entrega. La industria de las revistas impresas atraviesa ahora un escenario dominado por las redes sociales, la publicidad digital, los cambios en el consumo de contenidos y la presión económica sobre los medios tradicionales. En ese nuevo tablero, Miranda Priestly vuelve a moverse con su habitual frialdad, mientras Andy y Emily regresan con trayectorias más maduras y posiciones muy diferentes dentro del mundo editorial y de la moda.

El estreno también ha despertado un fuerte interés por su vestuario, uno de los elementos más recordados de la película original. La nueva entrega vuelve a dar un papel central a la moda, con colaboraciones y referencias al universo de las grandes firmas, manteniendo el equilibrio entre glamour, crítica y nostalgia.

Una película pensada para cerrarse por sí sola

La ausencia de escena postcréditos no significa necesariamente que la saga no pueda continuar en el futuro, pero sí confirma que esta segunda parte no deja una secuencia extra reservada para después de los títulos finales. El cierre de la película funciona dentro de la propia narración y no depende de contenido añadido.

Para los fans de la primera entrega, la principal recompensa está en el reencuentro con sus personajes, en los guiños al clásico de 2006 y en la actualización del universo Runway a una industria de la moda y los medios mucho más cambiante. La película busca apelar tanto a quienes crecieron con la historia original como a nuevos espectadores que llegan ahora a este mundo de ambición, estilo y poder.

Por tanto, la recomendación para quienes vayan a verla es sencilla: no hace falta quedarse hasta el final de los créditos por una escena extra, aunque quienes quieran disfrutar de la banda sonora, el reparto completo o los detalles de producción pueden hacerlo igualmente. La historia termina cuando termina la película.