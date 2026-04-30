El santoral católico celebra hoy, 1 de mayo, a San José Obrero, patrono de los trabajadores, con un sentido muy concreto: la dignidad del trabajo. En esta jornada se suele unir la devoción a San José con la oración por quienes buscan sustento y justicia laboral.

Este viernes coincide con la conmemoración de San José Obrero, muy especialmente en mayo, mes tradicional de devociones y celebraciones en torno a la familia cristiana. En el ambiente cotidiano, la Iglesia propone mirar el trabajo desde la coherencia evangélica: servicio, responsabilidad y vida familiar.

San José Obrero

San José Obrero no es un “nuevo” personaje, sino la figura de San José destacada con un enfoque específico: el valor cristiano del trabajo. La devoción tiene un fuerte arraigo social, y por eso se invoca a San José como patrono de los trabajadores.

En el contexto histórico y pastoral, la Iglesia ha impulsado con especial atención la intercesión de San José por el mundo laboral. Su figura aparece como referencia para quienes desempeñan un empleo, aprendices y familias que afrontan el día a día con esfuerzo.

Un rasgo que suele subrayarse en la tradición es su papel de custodio: en el hogar de Jesús y María, San José acompaña, sostiene y ordena la vida familiar. Esa cercanía convierte la oración a San José Obrero en una petición concreta por el trabajo, la estabilidad y el respeto entre las personas.

Por eso, el 1 de mayo es una fecha muy significativa: la Iglesia no se limita a recordar a un santo, sino que invita a unir oración y responsabilidad en torno a la dignidad del trabajo. En muchas localidades se mantiene la costumbre de acudir a celebraciones y misas en honor del patronazgo de San José.

Otros santos que se celebran el 1 de mayo

Santos Orencio y Paciencia de Huesca : tradición aragonesa con mención de Orencio y Paciencia .

: tradición aragonesa con mención de y . San Jeremías, profeta : figura veterotestamentaria, llamado a anunciar la conversión.

: figura veterotestamentaria, llamado a anunciar la conversión. San Andéolo de Viviers : mártir vinculado a la tradición de Viviers.

: vinculado a la tradición de Viviers. Santos Torcuato de Acci, Tesifonte de Bergium, Esicio de Carcer, Indalecio de Urci, Segundo de Ábula, Eufrasio de Iliturgi y Cecilio de Illiberis : obispos (s. III/IV ) en la tradición hispana.

: (s. ) en la tradición hispana. San Amador de Auxerre : obispo (f. 418 ).

: (f. ). San Orencio de Auch : obispo (f. 440 ).

: (f. ). San Brieuc de Cambria : obispo y abad (f. 500 ).

: (f. ). San Segismundo : rey (f. 524 ).

: (f. ). San Marculfo de Nanteuil : ermitaño, monje y abad (f. 558 ).

: (f. ). San Asaf de Llan-Elwy : abad y obispo (s. VI ).

: (s. ). San Arigio de Gap : obispo (f. 604 ).

: (f. ). San Teodardo de Narbona : obispo (f. 893 ).

: (f. ). San Peregrino Laziosi : religioso (f. 1345 ).

: (f. ). San Pío V : papa (f. 1572 ).

: (f. ). San Agustín Schoeffler : presbítero y mártir (f. 1851 ).

: (f. ). San Juan Luis Bonnard : presbítero y mártir (f. 1852 ).

: (f. ). San Ricardo Pampuri : (f. 1928 ).

: (f. ). Beato Aldebrando de Fossombrone : obispo (f. 1170 ).

: (f. ). Beata Mafalda de Portugal : virgen (f. 1257 ).

: (f. ). Beato Ubaldo de San Geminiano : ermitaño (f. 1320 ).

: (f. ). Beato Julián Cesarello : presbítero (f. 1349 ).

: (f. ). Beata Petronila de Moncel : virgen y abadesa (f. 1355 ).

: (f. ). Beato Clemente Septyckyj: presbítero y mártir (f. 1951).

Significado litúrgico de 1 de mayo: San José Obrero y la oración por el trabajo

El 1 de mayo, además de ser una fecha socialmente conocida por el mundo laboral, en el calendario católico tiene un anclaje claro: San José Obrero y el sentido cristiano del empleo. En la práctica devocional, se suele pedir a San José por el trabajo digno, la responsabilidad en el oficio y el bienestar familiar.

Con frecuencia, la jornada sirve para retomar compromisos concretos: agradecer el sustento, sostener a quien atraviesa dificultades y cuidar la convivencia en el entorno laboral. Así, el patronazgo de San José Obrero se une a la oración, no como consigna general, sino como petición: trabajo con respeto, justicia y estabilidad.