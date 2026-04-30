El santoral católico celebra hoy, 1 de mayo, a San José Obrero, patrono de los trabajadores, con un sentido muy concreto: la dignidad del trabajo. En esta jornada se suele unir la devoción a San José con la oración por quienes buscan sustento y justicia laboral.
Este viernes coincide con la conmemoración de San José Obrero, muy especialmente en mayo, mes tradicional de devociones y celebraciones en torno a la familia cristiana. En el ambiente cotidiano, la Iglesia propone mirar el trabajo desde la coherencia evangélica: servicio, responsabilidad y vida familiar.
San José Obrero
San José Obrero no es un “nuevo” personaje, sino la figura de San José destacada con un enfoque específico: el valor cristiano del trabajo. La devoción tiene un fuerte arraigo social, y por eso se invoca a San José como patrono de los trabajadores.
En el contexto histórico y pastoral, la Iglesia ha impulsado con especial atención la intercesión de San José por el mundo laboral. Su figura aparece como referencia para quienes desempeñan un empleo, aprendices y familias que afrontan el día a día con esfuerzo.
Un rasgo que suele subrayarse en la tradición es su papel de custodio: en el hogar de Jesús y María, San José acompaña, sostiene y ordena la vida familiar. Esa cercanía convierte la oración a San José Obrero en una petición concreta por el trabajo, la estabilidad y el respeto entre las personas.
Por eso, el 1 de mayo es una fecha muy significativa: la Iglesia no se limita a recordar a un santo, sino que invita a unir oración y responsabilidad en torno a la dignidad del trabajo. En muchas localidades se mantiene la costumbre de acudir a celebraciones y misas en honor del patronazgo de San José.
Otros santos que se celebran el 1 de mayo
- Santos Orencio y Paciencia de Huesca: tradición aragonesa con mención de Orencio y Paciencia.
- San Jeremías, profeta: figura veterotestamentaria, llamado a anunciar la conversión.
- San Andéolo de Viviers: mártir vinculado a la tradición de Viviers.
- Santos Torcuato de Acci, Tesifonte de Bergium, Esicio de Carcer, Indalecio de Urci, Segundo de Ábula, Eufrasio de Iliturgi y Cecilio de Illiberis: obispos (s. III/IV) en la tradición hispana.
- San Amador de Auxerre: obispo (f. 418).
- San Orencio de Auch: obispo (f. 440).
- San Brieuc de Cambria: obispo y abad (f. 500).
- San Segismundo: rey (f. 524).
- San Marculfo de Nanteuil: ermitaño, monje y abad (f. 558).
- San Asaf de Llan-Elwy: abad y obispo (s. VI).
- San Arigio de Gap: obispo (f. 604).
- San Teodardo de Narbona: obispo (f. 893).
- San Peregrino Laziosi: religioso (f. 1345).
- San Pío V: papa (f. 1572).
- San Agustín Schoeffler: presbítero y mártir (f. 1851).
- San Juan Luis Bonnard: presbítero y mártir (f. 1852).
- San Ricardo Pampuri: (f. 1928).
- Beato Aldebrando de Fossombrone: obispo (f. 1170).
- Beata Mafalda de Portugal: virgen (f. 1257).
- Beato Ubaldo de San Geminiano: ermitaño (f. 1320).
- Beato Julián Cesarello: presbítero (f. 1349).
- Beata Petronila de Moncel: virgen y abadesa (f. 1355).
- Beato Clemente Septyckyj: presbítero y mártir (f. 1951).
Significado litúrgico de 1 de mayo: San José Obrero y la oración por el trabajo
El 1 de mayo, además de ser una fecha socialmente conocida por el mundo laboral, en el calendario católico tiene un anclaje claro: San José Obrero y el sentido cristiano del empleo. En la práctica devocional, se suele pedir a San José por el trabajo digno, la responsabilidad en el oficio y el bienestar familiar.
Con frecuencia, la jornada sirve para retomar compromisos concretos: agradecer el sustento, sostener a quien atraviesa dificultades y cuidar la convivencia en el entorno laboral. Así, el patronazgo de San José Obrero se une a la oración, no como consigna general, sino como petición: trabajo con respeto, justicia y estabilidad.